W lipcu kwota zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 66,8 procent

W lipcu 2022 r. banki i SKOK-i przesłały zapytania o kredyty mieszkaniowe do Biura Informacji Kredytowej na kwotę niższą o 66,8 procent, w porównaniu do lipca 2021 roku. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu wyniosła 339,8 tysięcy złotych i była niższa o 1,7 procent wobec roku ubiegłego.

BIK przekazało, że średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu 2022 była również niższa o 0,3 procent niż w czerwcu.

W lipcu o 67,8 procent spadła także liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy - było to łącznie 14,11 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 43,76 tys. rok temu. W porównaniu do czerwca 2022 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lipcu było mniej o 27,7 procent.

Jak zauważył główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, popyt na kredyty mieszkaniowe pogłębił jeszcze bardziej spadki - "osiągnął już najniższy poziom, a odbicia od dna na razie nie widać na horyzoncie".

- Obecny, lipcowy odczyt Indeksu jest już kolejnym potwierdzeniem bardzo dużego schłodzenia, a wręcz zamrożenia popytu na kredyty mieszkaniowe. Wartość Indeksu jest ponownie najniższa w historii pomiaru, czyli od stycznia 2008 r., a więc od 14 lat - dodał Rogowski.

Czytaj także: RPP podniosła stopy procentowe o 50 pkt bazowych

Jego zdaniem na lipcową wartość Indeksu negatywnie wpłynęła mniejsza o prawie 70 procent niż przed rokiem liczba wnioskodawców. - Jest ona na najniższym poziomie od stycznia 2007 r., czyli od 15 lat, odkąd BIK analizuje liczbę wnioskodawców. Tak źle nie było jeszcze od początku zbierania tych danych przez BIK. Trzeba pamiętać, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spadała już od kwietnia 2021 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych. Podwyżki tylko ten negatywny proces pogłębiły - ocenił.

W opinii Rogowskiego w kolejnych miesiącach nadal może spadać liczba wnioskujących oraz średnia kwota wnioskowanego kredytu, co prowadzi wprost do kolejnego negatywnego rekordu w wartości samego BIK Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl