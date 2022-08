W lipcu polski przemysł zwolnił. Spowoduje to niższy wzrost PKB i wynagrodzeń

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował, że w lipcu indeks PMI spadł do 42,1 pkt., co wskazuje na spowolnienie aktywności w polskim przemyśle. Skutkiem spowolnienia będzie m.in. niższy wzrost PKB i wynagrodzeń.

- Indeks PMI spadł w lipcu z 44,4 do 42,1 pkt. - wyniki wskazują na szybki spadek aktywności w polskim przemyśle. Sygnalizuje to pogarszające się oceny bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. To efekt słabnącego popytu w Polsce i w strefie euro. Skutkiem spowolnienia będzie niższy wzrost PKB i wynagrodzeń, ale także spadek inflacji - ocenia PIE.

Według PIE, w najbliższych miesiącach firmy będą realizować starsze zamówienia, a pełne spowolnienie czeka nas jesienią.

Instytut ocenia, że recesja w strefie euro jest dodatkowym zagrożeniem dla polskiej gospodarki, bowiem ponad 55 proc. polskiego eksportu towarów trafia do krajów strefy euro.

- Obecnie eksporterzy zyskują na osłabieniu złotego - spadek zamówień będzie oznaczać jednak mniejsze zyski. Już teraz obserwujemy słabe wyniki zachodnich gospodarek - w drugim kwartale Niemcy wpadły w stagnację. Słabsze wyniki zanotowała też Francja - czytamy w komunikacie PIE.

Jak w poniedziałek podał S&P Global w swoim raporcie, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 42,1 pkt. wobec 44,4 pkt. w czerwcu.

Autorzy raportu napisali, że niższy odczyt głównego indeksu odzwierciedlał silny spadek produkcji oraz nowych zamówień.

