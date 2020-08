W lipcu popyt na obligacje skarbowe wzrósł o 90 proc.

Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w lipcu wyniosła 2,4 mld zł, co przekłada się na wzrost popytu o 90 proc. w porównaniu do czerwca - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne.

Jak wskazał w komunikacie resort finansów, w lipcu 2020 r. sprzedano obligacje: 3-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie.

"Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w lipcu wyniosła 2,4 mld zł, co przekłada się na wzrost popytu o 90 proc. w porównaniu do czerwca br." - zaznaczył cytowany w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak. Wskazał, że oznacza to powrót zainteresowania ofertą MF do poziomów z pierwszego kwartału br.

Nowak zaznaczył, że w lipcu największym zainteresowaniem oszczędzających cieszyły się obligacje 3-miesieczne. "Łącznie od początku tego roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów skarbowych kwotę 17 mld zł, czyli tyle co w całym 2019 roku i niemalże dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - podkreślił.

Jak dodał resort, obligacje 3-miesięczne, na które nabywcy przeznaczyli ponad 1,19 mld zł miały 50-proc. udział w strukturze sprzedaży; obligacje 4-letnie - 30 proc., a 2-letnie - 15 proc. "W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (4 proc.) i 3-letnie (0,5 proc)" - czytamy.

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych oszczędzający przeznaczyli 11,2 mln zł. "Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci" - przypomniał resort. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.