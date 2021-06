W lipcu rusza aplikowanie do Polskiego Inkubatora Rzemiosła

W drugiej połowie lipca Narodowy Instytut Wolności rozpocznie nabór wniosków do rządowego programu Polski Inkubator Przedsiębiorczości. W ramach tego programu wszystkie organizacje rzemieślnicze będą mogły aplikować o 20 tys. dotacji - poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

W piątek w Olsztynie wiceminister Olga Semeniuk poinformowała, że rząd chce wspierać polskie rzemiosło, które odczuło czas pandemii. Jednym ze sposobów tego wsparcia ma być program Polski Inkubator Rzemiosła, w którym organizacje rzemieślnicze będą mogły starać się o 20 tys. zł dotacji m.in. na zakup sprzętów i programów komputerowych oraz na promocję różnych rzemiosł np. poprzez organizowanie branżowych konkursów dla dzieci i młodzieży. W sumie rząd rocznie wyda na ten cel 10 mln zł.

Semeniuk poinformowała, że nabór do tegorocznej edycji Polskiego Inkubatora Przedsiębiorczości rozpocznie się w drugiej połowie lipca. Wnioski będzie można składać do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jego przedstawiciel Piotr Mazurek powiedział, że bardzo ważne jest dotarcie do młodych ludzi z informacją, jak mogą nauczyć się rzemiosła, jak mogą zdobywać konkretne zawodowe umiejętności. "Trzeba wspierać kształcenie dualne mistrz-uczeń" - podkreślił Mazurek.

Resort Rozwoju Pracy i Technologii poinformował w komunikacie, że w najbliższych dniach wiceminister Semeniuk spotka się rzemieślnikami w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Opolu, Szczecinie, Warszawie i Wyszkowie. Podczas tych spotkań będzie omawiała program Inkubatora Przedsiębiorczości.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód.

