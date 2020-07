W lipcu spadek sprzedaży może sięgnąć ok. 3 proc.

W lipcu spadek sprzedaży może wynieść ok. 3 proc. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do danych GUS. Zdaniem analityków decydujący wpływ będzie miało dalsze ograniczenie tempa spadku sprzedaży samochodów.

Jak podkreślił resort rozwoju, w okresie styczeń-czerwiec spadek sprzedaży wyniósł 5,2 proc. w ujęciu rocznym. Eksperci zwrócili uwagę, że skala powrotu do zakupów w czerwcu była zdecydowanie wyższa od oczekiwań - szczególnie w zakresie samochodów oraz tekstyliów, odzieży i obuwia, gdzie spodziewano się "zdecydowanie większych spadków". "Utrzymanie tego trendu pozwala oczekiwać stabilizacji sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach" - napisali eksperci MR.

Analitycy oczekują, że w lipcu spadek sprzedaży może wynieść ok. 3 proc. Ich zdaniem decydujący wpływ będzie miało dalsze ograniczenie tempa spadku sprzedaży samochodów. "Z kolei sprzedaż żywności powinna utrzymać się na poziomie z lipca ub.r. W kategorii "meble, rtv, agd" oczekujemy utrzymania wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach" - prognozują.

Jak zaznaczyło MR, niższą sprzedaż zanotowano w czerwcu w większości grup przedsiębiorstw. Wśród ważniejszych kategorii największy spadek odnotowano w "paliwach stałych, ciekłych i gazowych" - o 10,9 proc. oraz "pojazdach samochodowych, motocyklach, częściach" - o 6,4 proc. Sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem "żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi" była niższa o 5,0 proc. Natomiast wśród grup o niższym udziale w sprzedaży ogółem największy spadek odnotowano w kategorii "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 8,6 proc. Z kolei, podobnie jak w maju, znaczny wzrost sprzedaży (o 16,1 proc.) nastąpił w przedsiębiorstwach handlujących "meblami, rtv i agd". "Dla tej kategorii narastająco w okresie styczeń-czerwiec 2020 sprzedaż jest już wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,5 proc." - zauważyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że "zwiększenie aktywności w sprzedaży stacjonarnej jednocześnie wpływa negatywnie na wartość sprzedaży internetowej, która w szczycie pandemii rosła bardzo dynamicznie". W czerwcu, jak podał GUS, wartość sprzedaży detalicznej przez internet była o 7,5 proc. niższa niż w maju, a jej udział w łącznej sprzedaży (w cenach bieżących) spadł z 9,1 proc. do 7,7 proc. w czerwcu. Największe spadki udziału e-sprzedaży zanotowały przedsiębiorstwa w grupach "tekstylia, odzież, obuwie" (z 26,8 proc. do 19,5 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (z 25,2 proc. do 21,8 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (14,1 proc wobec 15,6 proc. przed miesiącem).

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. spadła o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 8,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zmniejszyła się w ubiegłym miesiącu o 1,9 proc. rdr.

Według analityków PKO BP sprzedaż detaliczna w czerwcu "ponownie zaskoczyła pozytywnie, notując realnie spadek o -1,3 proc. rdr.". "Dane odsezonowane wskazują na wyraźne, niemal V-kształtne ożywienie wydatków konsumpcyjnych po osiągniętym w kwietniu dołku" - zaznaczyli. Odsezonowana sprzedaż jest wedle szacunku banku o 8,5 proc. niższa niż w lutym, co jest podobnym wynikiem do opublikowanych w poniedziałek danych o produkcji przemysłowej.

Zdaniem ekspertów wsparciem dla odbudowy sprzedaży jest "umiarkowana dynamika negatywnych procesów na rynku pracy". "Kluczowa w tym zakresie jest ochrona miejsc pracy, która przełożyła się na relatywnie niewielki wzrost stopy bezrobocia (wg MRPiPS do 6,1 proc. w czerwcu), co daje podstawę do odbudowy nastrojów konsumenckich po pandemii" - zaznaczyli.Analitycy zwrócili uwagę, że podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu rosła sprzedaż w kategorii meble, rtv, agd (+16,1 proc. rdr) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (+6,1 proc. rdr)."Rosła też utajniona przez GUS pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (+10,7 proc. rdr vs +8,8 proc. rdr w maju), która obejmuje największą sieć dyskontową" - zauważyli. W pozostałych typach jednostek handlowych nastąpiło ograniczenie spadków. Najbardziej wyraźny dotyczył sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i części - wyhamował do -6,4 proc. rdr wobec -34,0 proc. rdr w maju. Bank podkreślił, że podniosło to roczną dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem o 2,5pp."W przypadku najsilniej dotkniętej przez lockdown sprzedaży odzieży i obuwia odnotowano wyhamowanie spadku do -3,7 proc. rdr z -8,2 proc. rdr miesiąc wcześniej" - napisali.W miarę odmrażania gospodarki spada popularność sprzedaży internetowej - zaznaczyli analitycy. Odnieśli się do wtorkowych danych GUS, wskazujących na to, że jej udział zmniejszył się w czerwcu do 7,7 proc. z 9,1 proc. w maju. "Widzimy też pewne zahamowanie upowszechniania transakcji bezgotówkowych oraz spadek sprzedaży w sklepach małoformatowych, które zyskiwały podczas pandemii" - wskazali.Zdaniem banku dane o wysokiej częstotliwości (transakcje kartowe, trendy mobilności) wskazują, że ożywienie konsumpcji jest kontynuowane na początku III kwartału 2020 r.W opinii analityków opublikowane w tym tygodniu dane dają "niezły obraz polskiej gospodarki w II kwartale 2020 r.". "Na podstawie dostępnych miesięcznych danych szacujemy, że PKB w II kwartale br. spadł o ok. 8 proc. rdr" - ocenili.