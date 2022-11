W listopadzie możliwy spadek inflacji

Oczekujemy spadku inflacji do 17,6 proc. r/r, głównie za sprawą korekty cen paliw i nośników energii - wskazała szefowa departamentu analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego Marta Petka-Zagajewska.

W środę GUS ma opublikować szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022, a także wstępny szacunek produktu krajowego brutto w trzecim kwartale br.

Zdaniem ekonomistki, wstępne dane o inflacji za listopad pozytywnie zaskoczą.

- Inflacja nie tylko okaże się niższa od oczekiwań rynku, ale także nieznacznie spadnie w relacji do października, kiedy wyniosła 17,9 proc. r/r. - powiedziała Marta Petka-Zagajewska.

Powołując się na wyliczenia banku, wskazała, że oczekuje spadku inflacji do 17,6 proc. r/r, głównie za sprawą korekty cen paliw i nośników energii.

Dodała, że "na głębszy i bardziej trwały proces dezinflacyjny przyjdzie nam jeszcze poczekać".

Jeżeli natomiast chodzi o inflację bazową (bez cen żywności, paliw i energii) to - w jej ocenie - inflacja bazowa nadal rosła, sięgając 11,2 proc. r/r.

- Oczekujemy, że w styczniu-lutym inflacja CPI przebije nieznacznie próg 20 proc., r/r, a od marca wejdzie w trwały trend spadkowy - wskazała Marta Petka-Zagajewska.

Z prognoz PKO BP wynika, że w trzecim kwartale 2022 PKB wzrósł o 3,5 proc. wobec 5,8 proc. w drugim kwartale i 8,6 proc. w pierwszym kwartale.

- Sądzimy, że zakres spowolnienia gospodarczego był szeroki, objął zarówno konsumpcję prywatną, jak i inwestycje, które rosły odpowiednio o 1,6 proc. r/r i 4,2 proc. r/r. - powiedziała.

W opinii analityczki, tendencje te jeszcze się pogłębią, ponieważ duża niepewność i wysoka inflacja kosztowa skłania wiele firm do zamrożenia procesów inwestycyjnych, a spadek realnych dochodów ogranicza możliwości gospodarstw domowych do zwiększania konsumpcji. Dodała, że na początku 2023 może to "wręcz wymuszać jej ograniczenie".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl