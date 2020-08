W Łodzi powstają trzy nowe przystanki kolejowe

W aglomeracji łódzkiej powstają trzy nowe przystanki kolejowe - Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska i Łódź Retkinia. Nowe wyposażenie zyskają przystanki Arturówek, Stoki oraz Marysin, na którym w sierpniu zostanie oddany drugi peron. Wartość całego projektu to 49 mln zł.

"Lepszy dostęp do kolei w aglomeracji zapewnią trzy nowe przystanki - Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Warszawska oraz Łódź Retkinia. Komfort podróżnych zwiększy się także na przystankach Łódź Arturówek, Łódź Stoki oraz Łódź Marysin, na którym w sierpniu do użytku zostanie oddany drugi peron. Obecnie jest tam mijanka (drugi tor), z której korzystają pociągi towarowe" - poinformowała w czwartek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Z nowego peronu na przystanku Łódź Marysin podróżni skorzystają już 30 sierpnia. Będzie na nim wiata, ławki oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. Na peronie zamontowano też wyświetlacze, które poinformują o najbliższym pociągu oraz tzw. infokiosk, który ułatwi dostęp do szczegółowych informacji o rozkładzie jazdy. Wygodne dojście do pociągu zapewni pochylnia i nowe chodniki, a bezpieczeństwo podróżnych - kamery monitoringu.

Pasażerowie otrzymają dodatkowe dojście do peronu nr 1 z rejonu skrzyżowania ul. Inflanckiej i Strykowskiej, które skróci drogę do pociągu jadącego w kierunku Widzewa.

Od czerwca na przystanku Łódź Marysin tzw. mijanka zwiększyła przepustowość trasy i umożliwiła przejazd większej liczby pociągów. Drugi tor o długości 750 metrów zapewnia bezpieczne mijanie się pociągów na jednotorowej trasie Łódź Widzew - Zgierz. Obecnie z mijanki korzystają pociągi towarowe.

Według PKP PLK na linii między Widzewem i Zgierzem podróże koleją będą łatwiejsze dzięki budowie bądź modernizacji pięciu przystanków. Zakończenie prac zaplanowano do końca bieżącego kwartału.

Na nowym przystanku Łódź Warszawska gotowa jest konstrukcja peronu, montowane są ławki, powstają też schody i szyb windowy. Nowy obiekt zlokalizowany jest w rejonie wiaduktu przy ul. Warszawskiej, na granicy osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty.

Na przystanku Łódź Radogoszcz Wschód przy ul. Kreciej na gotowym peronie instalowane są wyświetlacze, które będą informowały o odjeżdżających pociągach. Poza innymi udogodnieniami będzie również parking dla samochodów i stojaki na rowery.

Łódź Stoki to nowe przejście podziemne dla pieszych, które zostanie wyposażone w windy. Rozpoczęto już instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Na przystanku Łódź Arturówek podróżni z rowerami zyskają ścieżkę wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Wybudowano też dodatkowe dojście do peronu, które usprawni dostęp do przystanku od strony ul. Łagiewnickiej.

Przystanek Łódź Retkinia, na linii Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec, zapewni mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa perony powstają przy centrum handlowym na ul. Maratońskiej - przy pierwszym wykonawca buduje już konstrukcję obiektu, przy drugim przygotowywane są fundamenty. Roboty nie wpływają na kursowanie pociągów.

Wartość projektu, obejmującego budowę zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, to 49,3 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Łodzi, dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego, zwiększają również dostęp do kolei na stacjach i przystankach Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec oraz Łódź Lublinek.