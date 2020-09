W Łodzi powstaną kolejne woonerfy

Już 18 ulic w Łodzi zamieniono w woonerfy, będące jednocześnie ulicą, deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców. Jeszcze w tym roku powstaną kolejne trzy - przy ul. Lipowej, Lotnej i Stefanowskiego.

Jak wyjaśniła Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) w Łodzi, chodzi o przestrzeń bez podziału na jezdnię i chodnik, pozwalającą pieszym poruszać się całą szerokością jezdni, ze strefą zamieszkania, ograniczającą prędkość i porządkującą parkowanie. Zgodnie z założeniami ZIM, łódzkie woonerfy, których do tej pory powstało 18, ma wyróżniać duży udział zieleni i charakterystyczne detale - np. zegar, pompa wody czy stoliki szachowe.

W środę władze poinformowały o planach utworzenia kolejnych trzech takich woonerfów, które mają być gotowe do końca roku.

"Pierwszy z nich powstaje właśnie na ul. Lipowej, pomiędzy Więckowskiego i Zieloną. W tej chwili pracujemy przy instalacjach podziemnych i wykonujemy prace ziemne przy konstrukcji nowej drogi. Podobnie jak pozostała część Lipowej, będzie to ulica o uspokojonym ruchu, wykonana z kostki" - podkreśliła dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Wskazała, że 20. z kolei woonerf to ul. Lotna, której przebudowa wystartuje w najbliższym czasie. "Obie ulice tworzone są we współpracy z mieszkańcami, szeroko skonsultowane i dopasowane do ich potrzeb, pełne zieleni, ale również z miejscami parkingowymi" - dodała.

Trzecia tegoroczna inwestycja, czyli woonerf na ul. Stefanowskiego, jest jeszcze dopracowywana projektowo. Została zgłoszona przez mieszkańców, a także studentów i pracowników Politechniki, którzy stworzyli też koncepcję jej wyglądu.

Według dyrektor ZIM, w najbliższych planach są także inne metamorfozy łódzkich ulic w przestrzenie przyjazne mieszkańcom - m.in. na Starym Polesiu, które sukcesywnie zamienia się w Zielone Polesie. Tworzenie podwórców miejskich zakłada też rewitalizacja obszarowa, m.in. na ul. Moniuszki, Włókienniczej i Mielczarskiego. Z kolei pomiędzy ul. Ogrodową i Legionów, ul. Sienkiewicza i Wschodnią czy ul. Nawrot i placem Komuny Paryskiej powstaną pasaże i ciągi pieszo-jezdne, które otworzą zamknięte dziś kwartały miasta. Łącznie planuje się budowę prawie 20 nowych dróg, pasaży i przebić.