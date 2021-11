W Łodzi powstanie nowa strefa przemysłowa - w Chocianowicach

W Łodzi, na terenie dawnej wsi Chocianowice, która obecnie znajduje się w granicach miasta, powstanie nowa strefa przemysłowa - poinformował w poniedziałek wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Władze miasta planują też dalszą rozbudowę strefy na Olechowie.

"Łódź to szybko rozwijające się centrum logistyczne Polski. Atrakcyjność gospodarcza naszego miasta to lokalizacja i infrastruktura drogowa. Przed nami rozbudowa kolejnych terenów - w najbliższych latach planujemy powiększyć strefę przemysłową na Olechowie i uruchomić nową w Chocianowicach" - poinformował Pustelnik.

Chocianowice to dawna podłódzka wieś, którą włączono w granice miasta tuż po II wojnie światowej. Już w XVI w. istniała tu namiastka przemysłu - działały huta szkła i kuźnia. Obszar, na którym powstanie nowa strefa przemysłowa, jest niezabudowany. Tworzą go rozległe pola i nieużytki, ciągnące się na północ od drogi krajowej nr 14 aż do ul. Chocianowickiej. Od zachodu granicę strefy wytyczy ul. Nad Dobrzynką. Na wschodzie nowe tereny przemysłowe będą się rozpoczynać zaraz za Portem Łódź i sklepem Ikea.

Miasto planuje na tym obszarze dwie duże inwestycje - rozbudowę ul. Nad Dobrzynką i budowę układu komunikacyjnego w nowo powstającej strefie przemysłowej.

"Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy ul. Nad Dobrzynką na kwotę ponad 13 mln zł. Obecnie trwa etap projektowania. Planujemy, że prace budowlane wystartują w 2022 r. Efektem inwestycji będzie nowa droga na odcinku od węzła Rypułtowy na dk nr 14 do ul. Łaskowice - o długości ok. 1,2 km - wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Ponadto, zagospodarujemy tereny zielone, pojawi się nowe oświetlenie oraz most nad ciekiem wodnym przecinającym ul. Nad Dobrzynką" - wyjaśnił wiceprezydent.

Trwa sprawdzanie ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu komunikacyjnego w nowo powstającej strefie przemysłowej w Chocianowicach. Podpisanie umowy z wykonawcą projektu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 roku.

Jednocześnie magistrat będzie dążyć do rozbudowy strefy przemysłowej na Olechowie. Teren PKP, który znajduje się pomiędzy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. Jędrzejowską, to ważny inwestycyjne obszar miasta, obsługujący m.in. terminal towarowy. W planach jest przedłużenie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września i przebudowa ul. Jędrzejowskiej.

"Eksperci potwierdzają, że Łódź to serce logistyczne Polski. Nasz region z sukcesem przyciąga międzynarodowe firmy dystrybucyjne i produkcyjne, które wybierają Łódź ze względu dynamiczny rozwój, wykwalifikowanych pracowników i korzystne warunki do prowadzenia biznesu. Nowa strefa przemysłowa w Chocianowicach, rozbudowa Olechowa czy III etap budowy Trasy Górna to przykłady nowych terenów inwestycyjnych" - zaznaczył p.o. dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w łódzkim magistracie Adam Brzostowski.

