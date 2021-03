W Łodzi staną paczkomaty z ładowarką aut elektrycznych

Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym firma InPost zlokalizuje paczkomaty z wbudowanymi stacjami ładowania aut elektrycznych - poinformowały w poniedziałek władze miasta. Nowe paczkomaty, które docelowo mają być obsługiwane przez pojazdy elektryczne, staną w 70 miejscach.

W ramach porozumienia "Green City", zawartego przez Miasto Łódź i firmę InPost, miasto udostępniło 70 nowych lokalizacji, w których powstaną nowoczesne paczkomaty wyposażone w stacje ładowania samochodów elektrycznych.

"Chcemy, żeby Łódź była miastem ekologicznym. W obecnych czasach zarówno osoby młode, jak i w moim wieku, coraz częściej dokonują zakupów online. Dlatego wygodny dostęp do paczkomatu, bez konieczności czekania na kuriera, jest bardzo dużym udogodnieniem. Dodatkowo już w niedalekiej przyszłości dowóz przesyłek do paczkomatów będzie się w Łodzi odbywał w oparciu o flotę pojazdów elektrycznych, które nie będą zanieczyszczały powietrza" - podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji prasowej w poniedziałek.

Jak wyjaśnił prezes InPost Rafał Brzoska, Łódź została wytypowana jako pierwsze miasto w Polsce, w którym firma wdroży swój nowy produkt - paczkomaty ze zintegrowaną ładowarką elektryczną.

"To innowacja na skalę światową, opatentowana przez InPost. Dziękujemy włodarzom Łodzi za udostępnienie lokalizacji pod nowe paczkomaty. Ze swojej strony, w ramach paktu dla miasta, zobowiązujemy się do wymiany floty samochodów, które będą dostarczać przesyłki w Łodzi, na superekologiczne pojazdy elektryczne. I będziemy to robić w bardzo przyspieszonym tempie. To element naszego porozumienia" - zaznaczył Brzoska.

W opinii Brzoski paczkomaty to najbardziej ekologiczna forma dostawy.

"Naszą działalnością ograniczamy emisję spalin w miastach o 66 proc., a na terenach wiejskich - o jeszcze więcej. Dzieje się tak, gdyż nasz kurier dostarcza aż 1 tys. przesyłek w ciągu swojego dnia pracy, podczas gdy kurier przywożący przesyłki bezpośrednio do domów, dostarcza ich średnio 75. Dzięki temu jesteśmy dwunastokrotnie bardziej efektywni i dwanaście razy mniej kilometrów przemierzamy, aby dostarczyć przesyłki do naszych odbiorców" - dodał.

InPost to największy w kraju operator logistyczny; firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci paczkomatów dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. InPost dysponuje siecią 11 tys. paczkomatów w całej Polsce.