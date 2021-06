W Łódzkiej SSE przywitano 26 nowych inwestorów i 19 startupów

Podczas uroczystości z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powitano we wtorek 26 firm, które zainwestują blisko 1,3 mld zł oraz stworzą ponad 2 tys. miejsc pracy, a także 19 startupów współpracujących ze strefowymi akceleratorami.

"Chciałbym, by cała Polska była miejscem tak przyjaznym przedsiębiorcom, jak Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wiem doskonale, że tak nie jest, że prowadzenie działalności gospodarczej ciągle jeszcze w Polsce pod wieloma względami jest drogą przez mękę, wiodącą stromo pod górę. Wiem, że bardzo często stykacie się państwo z barierami, z kłodami rzucanymi pod nogi" - zaznaczył wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas uroczystości przywitania w strefie nowych inwestorów.

Zdaniem wicepremiera ŁSSE jest katalizatorem rozwoju inwestycyjnego firm z sektora MŚP oraz dużych inwestorów. Za bardzo budujące uznał, że do ekosystemu Strefy przystąpią kolejne firmy. Zwrócił również uwagę na wysoką pozycję ŁSSE w światowych rankingach, zwłaszcza w dziedzinie obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

We wtorek do ŁSSE oficjalnie dołączyło 26 inwestorów, którzy zamierzają zainwestować blisko 1,3 miliarda złotych oraz stworzyć i utrzymać ponad 2 tysiące miejsc pracy. W ich gronie dominują firmy z branży spożywczej, meblarskiej i chemicznej, ale pojawiają się także usługi dla e-commerce i nowoczesne Data Center.

"Dołączyły do Łódzkiej Strefy zarówno firmy MŚP jak i duże, polskie i zagraniczne, produkcyjne i usługowe. To pokazuje, że zbudowaliśmy szeroki wachlarz programów wspierających inwestorów. Łódzka strefa to zachęty inwestycyjne w postaci pomocy publicznej, baza terenów inwestycyjnych, nowoczesny park przemysłowy, dofinansowanie szkoleń, a także wsparcie startupów i tworzenie mostów między nimi a inwestorami. Współpraca ze startupami owocuje wdrażaniem w fabrykach naszych inwestorów technologii pozwalających na optymalizację kosztów, zużycia energii, przewidywania awarii, zwiększenie bezpieczeństwa" - podkreślił prezes ŁSSE Marek Michalik.

Większość nowych inwestorów to przedsiębiorstwa polskie i z sektora MŚP; stanowią ponad 60 proc. wszystkich inwestycji. Na drugim biegunie są duże, zagraniczne firmy, np. Indorama Ventures Recycling Poland - indyjski producent płatków poliestrowych z materiałów PET, chemiczna grupa S54 z Luksemburga, francuski Roldrob - europejski potentat na rynku przetwórstwa drobiu, czy amerykański WAW 11, który w Warszawie buduje na kilku hektarach nowoczesne Data Center.

"Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji drewnianych dachów i całych obiektów w technologii tradycyjnej i nowoczesnej - z elementów drewnianych łączonych za pomocą płytki wielokolcowej wg posiadanej licencji międzynarodowej. Nie ma wspanialszego tworzywa niż drewno, a nowoczesne technologie, w które także inwestujemy, pozwalają na budowanie z niego także budynków wielopoziomowych. To jest przyszłość, w którą warto inwestować, w trosce o atmosferę i klimat" - powiedział jeden z nowych inwestorów właściciel firmy Tartak Witkowscy Wacław Witkowski.

Współpracę z ŁSSE chwalił też Emilian Łyga, pełnomocnik i menadżer marki rodzinnej firmy Chrupex z Bełchatowa, która od 1993 roku produkuje chrupki kukurydziane i przekąski.

"Proces starania się o wydanie decyzji o wsparciu naszej inwestycji przebiegł bardzo szybko, a formalności nie są skomplikowane - co dla takich firm jak nasza ma duże znaczenie. Sam mechanizm pomocy publicznej jest bardzo atrakcyjny, bo w przypadku mikro i małych firm wysokość zwolnienia w podatku dochodowym dochodzi do 55 proc. wartości inwestycji" - dodał.

Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz przypomniała, że od kilku lat Strefa łączy startupy i ich pomysły na innowacje z doświadczeniem inwestorów; z tego połączenia powstają nowe technologie, które budują rozwój Przemysłu 4.0 w Polsce.

Obecnie ŁSSE prowadzi trzy akceleratory łączące startupy z doświadczonymi partnerami biznesowymi - Startup Spark, S5-Akcelerator Technologii 5G i Re-Source, gdzie pozyskuje startupy z zagranicy i sprowadza je do Polski. Do młodych, innowacyjnych firm z Łódzkiej Strefy popłynęło już ponad 30 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl