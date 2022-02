W Łódzkiem działa 40. linii dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Samorząd woj. łódzkiego uruchomił nowe połączenie autobusowe na trasie Sieradz – Ostrów Warcki – Poddębice. Jest to 40. w Łódzkiem linia dotowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - podały w środę władze regionu.

O uruchomieniu nowej linii autobusowej relacji Sieradz - Ostrów Warcki - Poddębice wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber poinformowali w środę, na konferencji prasowej zorganizowanej na przystanku autobusowym w Krępie w pow. poddębickim. Jak podano, będzie to czterdziesta z kolei linia działająca w woj. łódzkim ze wsparciem z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

"Po 1989 r. z różnych powodów politycznych i gospodarczych liczba połączeń komunikacyjnych w Polsce malała. Tak było również w naszym województwie. Dotyczy to zarówno połączeń kolejowych, jak i autobusowych. Kolejne wsie i miejscowości znikały z sieci połączeń PKS, a mieszkańcy mieli utrudniony dojazd do szkoły czy pracy. Od 2019 r. pieniądze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zasilają nierentowne połączenia autobusowe. Dzięki temu wspólnie z przewoźnikami, ale głównie z samorządami naszego województwa, tworzymy system, w którym zapełniamy tzw. białe plamy komunikacyjne" - podkreślił wojewoda łódzki.

Już w roku wejścia w życie ustawy o FRPA województwo łódzkie uruchomiło 29 linii autobusowych. Od stycznia 2022 r. przewozy realizowane są na 40 liniach, które poddane zostały modyfikacjom w rozkładach jazdy - jak zmiana godzin, nowe kursy lub wprowadzenie nowych przystanków.

"Z takich miejscowości jak Krępa mieszkańcy będą mogli dojechać do Sieradza, by potem przesiąść się w pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i dojechać do Łodzi, w dodatku na jednym bilecie. Wszystkie uruchomione przez nas linie powstały w wyniku postulatów mieszkańców i samorządowców z Łódzkiego" - zaznaczył marszałek Schreiber.

Planowana łączna kwota rekompensaty w Łódzkiem w bieżącym roku budżetowym wynosi ponad 23 mln zł, w tym dopłata z FRPA to ponad 17,5 mln zł. Łączna długość tras w regionie to ponad 2,2 tys. km, a liczba przystanków obsługiwanych przez wojewódzkich operatorów autobusowych to 1622. Przewozy autobusowe zorganizowane przez województwo swoim zasięgiem obejmą wszystkie powiaty Łódzkiego, łącznie 122 ze 177 gmin regionu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl