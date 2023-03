W Londynie miedź tanieje po niepokojących informacjach z Chin

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają po niepokojących doniesieniach z Chin. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,7 proc. - po 8.850,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,0200 USD za funt i zniżkuje o 0,17 proc.

Inwestorów niepokoją informacje napływające z Chin, gdzie krajowe huty miedzi przygotowują się do zwiększenia eksportu tego metalu. To sygnał, że chiński sektor budowlany i przemysłowy nie podnoszą się zdecydowanie po osłabieniu w ostatnich kilkunastu miesiącach, wywołanym ograniczeniami covidowymi w gospodarce.

Co najmniej 4 duże chińskie huty planują dostarczyć do magazynów LME w Azji łącznie 23-45 tys. ton rafinowanej miedzi w nadchodzących tygodniach - podają źródła zbliżone do sprawy.

Analitycy wskazują, że planowany wzrost eksportu miedzi z największego na świecie rynku tego metalu - Chin, sugeruje, że zapotrzebowanie krajowych odbiorców miedzi wciąż jest "chwiejne".

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 147 USD i jej cena wyniosła 8.910,00 USD za tonę.

