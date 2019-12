W Łowiczu powstanie 96 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

W Łowiczu, w ramach programu Mieszkanie Plus, powstanie 96 mieszkań. Będą to pierwsze lokale z tego programu w województwie łódzkim. W poniedziałek zainaugurowano inwestycję, której zakończenie zaplanowana na listopad 2021 rok.

Mieszkanie Plus w Łowiczu powstanie na niespełna hektarowej działce - objętej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - położonej w północnej części miasta na osiedlu Korabka. Przy ulicach: Kudrowskiego, Grunwaldzkiej i Grzmot-Skotnickiego powstaną trzy 3-piętrowe budynki, które pomieszczą 96 mieszkań o średnim metrażu 52 mkw.

Jak poinformował inwestor spółka PFR Nieruchomości (wcześniej BGK Nieruchomości - PAP), projekt autorstwa pracowni PA+U Rafał Mazur oraz GDA Łukasz Gaj zakłada budowę "prostych i nowoczesnych budynków o elewacji w kolorze białym".

Obecny podczas symbolicznego wbicia łopaty pod inwestycję burmistrz Łowicza, Krzysztof Kaliński zwrócił uwagę, że mieszkania powstaną w bardzo dobrej lokalizacji - blisko istniejących już bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych i kościoła. Jak mówił, do tej pory do łowickiego magistratu wpłynęło już 170 podań od osób, które chcą osiedlić się w tych 96 mieszkaniach.

Podziękował wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie zarówno urzędnikom jak i radnym, którzy inwestycji udzielili jednogłośnego poparcia.

Prezes zarządu PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz przypomniał, że pierwszą łopatę w programie Mieszkanie Plus wbito w grudniu 2016 roku w Białej Podlaskiej. "186 rodzin spędzi już drugie Boże Narodzenie we własnych mieszkaniach. Za dwa lata także tu (Łowiczu) wręczymy klucze do mieszkań" - przekonywał.

Barszcz zwrócił uwagę, że rynek mieszkaniowy w Łowiczu jest trudny, a deweloperzy budują niewiele, a rynek najmu praktycznie nie istnieje. Dlatego - jego zdaniem - właśnie w takich miejscowościach program Mieszkanie Plus jest szczególnie potrzebny, bo jest jedyną szansą dla rodzin i młodych ludzi, by zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe bez konieczności opuszczania miasta.

Nabór do programu w Łowiczu ruszy ok. pół roku przed zakończeniem prac budowlanych i będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu czy najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez lokalny samorząd. Osobie biorącej udział w rekrutacji przyznawane są punkty, zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale rady gminy.

Najczęściej największa liczba punktów przypada rodzinom wielodzietnym, rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością, młodym małżeństwom, seniorom, osobom zamieszkującym budynki w złym stanie technicznym.

Drugi etap naboru polega na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej. Przyszli najemcy muszą wykazać, czy są w stanie opłacić comiesięczny czynsz z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIG Infomonitorze.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest warszawska spółka ZAB-BUD. To działająca od niemal 40 lat firma budowlana, która ma na koncie nie tylko realizację i rewitalizację wielu budynków mieszkalnych, ale także mi.in. przebudowę dworca kolejowego Warszawa-Stadion i warszawskiego pawilonu "Zodiak".

Jak informuje PFR Nieruchomości w Łódzkiem analizowanych jest obecnie 14 lokalizacji. Ich potencjał to 1,6 tys. mieszkań. Do najbardziej zaawansowanych projektów należy Wieluń, w którym niebawem rozpocznie się projektowanie 200 mieszkań. W Łodzi w analizach są dwa projekty, których łączny potencjał mieszkaniowy to 770 lokali.

W ramach programu Mieszkanie Plus gotowych jest 867 mieszkań, a w budowie kolejne 1907. Ostatnie cztery miesiące pokazują, że PFR Nieruchomości, po fazie przygotowawczej, wkracza w etap realizacyjny. Od sierpnia br. uruchomiono budowę 1244 mieszkań.

Spółka przypomina, że w tym roku w wbito łopatę pod budowę 201 mieszkań w Dębicy. We wrześniu ruszyła budowa 138 Mieszkań Plus w podwarszawskim Mińsku Mazowieckim. W październiku zainaugurowano budowę 108 Mieszkań Plus w Świdniku, a w listopadzie został wmurowany akt erekcyjny pod budowę osiedla z 481 Mieszkaniami Plus w Krakowie. 9 grudnia wbito pierwszą łopatę pod budowę 96 Mieszkań Plus w Zamościu. Kilka dni później zainaugurowano budowę 124 Mieszkań Plus w Radomiu. W poniedziałek ruszyła budowa 96 mieszkań w Łowiczu.