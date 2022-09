W Lublinie otwarto nową siedzibę PGE Polskiej Grupy Energetycznej

To ważny i przełomowy krok, który mam nadzieję będzie stanowił dobry przykład dla innych firm decydujących się na decentralizację zarządzania i przeniesienie części kompetencji do innych miast Polski – napisał wicepremier Jacek Sasin w liście do uczestników otwarcia siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie.

Otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej miało miejsce w poniedziałek przy al. Kraśnickiej 27 w Lublinie. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował do uczestników uroczystości list, w którym zwrócił uwagę, że ogromne inwestycje infrastrukturalne poczynione w ostatnich latach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyły odległości pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Jako przykład miasta odzwierciedlającego te zmiany wskazał właśnie Lublin, który "w ostatnich latach dynamicznie rozwija się również na polu biznesowym".

"PGE Polska Grupa Energetyczna jako jedna z pierwszych firm dostrzegła ten potencjał i zdecydowała się na przeniesienie swojej siedziby do stolicy Lubelszczyzny. To ważny i przełomowy krok, który - mam nadzieję - będzie stanowił dobry przykład dla innych firm decydujących się na decentralizację zarządzania i przeniesienie części kompetencji do innych miast Polski" - zaznaczył Sasin.

Według wicepremiera umieszczenie siedziby PGE w Lublinie będzie zarówno korzystne dla samej firmy ze względu na możliwość pozyskiwania nowych specjalistów, jak i będzie stanowić impuls dla całego regionu i jego mieszkańców. Impuls ten da, jego zdaniem, nowe możliwości rozwoju, miejsca pracy i redystrybucję środków finansowych, które trafią do lokalnych samorządów. "To nic innego jak realizacja w praktyce ideału zrównoważonego rozwoju" - dodał w liście Sasin.

W uroczystym otwarciu nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej uczestniczył wiceminister finansów Artur Soboń, według którego przeniesienie centrali spółki do Lublina jest dobrą decyzją, m.in. ze względu na dostęp do wykształconej kadry i zaangażowanych pracowników. "Przed Grupą PGE wyzwania związane z transformacją, z nowymi inwestycjami, z procesem przekształcania aktywów wytwórczych w odrębny podmiot. Dzisiaj, w tej trudnej rzeczywistości PGE podejmuje tak istotne dla siebie i dla Lubelszczyzny decyzje" - ocenił Soboń.

"Dla marszałka województwa i prezydenta Lublina oznacza to wyższe wpływy w budżecie i możliwość realizacji polityki rozwoju, dla uczelni - znakomitego partnera do prowadzenia wspólnie nauki i biznesu, a dla pracowników - dobrego, dobrze skomunikowanego miejsca pracy" - uzupełnił wiceminister finansów.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że spółka jako największy producent energii elektrycznej i ciepła, chce również wyznaczyć nowe trendy w prowadzeniu biznesu. "Otwarcie siedziby w Lublinie jest na to dowodem. Chcemy dywersyfikować swoją działalność geograficzną, chcemy dokładać cegiełkę do programu rządowego, który polega na wspieraniu regionów, tak żeby one rozwijały się w sposób zrównoważony" - podkreślił prezes.

Przypomniał, że w Lublinie mieści się już siedziba PGE Dystrybucja, oddział PGE Obrót, a od wielu dziesięcioleci energia elektryczna i ciepło produkowane są w elektrociepłowni na Wrotkowie. "Wykonaliśmy kolejny, bardzo poważny krok z naszej strony. Od dzisiaj w centralni PGE, która się mieści tutaj, pracuje 180 osób. Część osób pracuje formalnie w Lublinie, ale prace świadczy w różnych miejscach w Polsce" - przekazał Dąbrowski, dodając, że w Lublinie zlokalizowano też m.in. nową jednostkę tj. Centrum Wiedzy i Rozwoju, które będzie szkoliło pracowników dla całej Grupy PGE.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski poinformował, że dzięki przeniesieniu siedziby PGE do Lublina, do budżetu województwa wpłynie, według szacunków, dodatkowo 100 mln zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). "Budżet województwa lubelskiego wynosi 1,2 mld zł. Te 100 mln to jest olbrzymia kwota pieniędzy, która pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy, pięknego województwa lubelskiego" - dodał Stawiarski.

Decyzja o zmianie siedziby spółki z Warszawy na Lublin została podjęta w kwietniu br. W lipcu Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmiany statusu spółki. Obecnie nowa siedziba PGE znajduje się przy al. Kraśnickiej 27 w Lublinie.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE dostarcza je do ponad 5 milionów klientów. Jednostki Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Grupa jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

