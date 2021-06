W maju aktywa TFI wzrosły o 3 mld zł

Maj zakończył się wzrostem majątku zarządzanego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce o 3 miliardy, do poziomu blisko 305 mld zł – poinformowała we wtorek Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Według wtorkowej informacji Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, saldo nabycia i umorzenia jednostek w maju wyniosło 1,3 mld zł przy 2,3 mld zł w kwietniu.

"Sprzedaż netto jest nadal wysoka, jednak jej dynamika spada. W porównaniu do poprzedniego miesiąca struktura sprzedaży nie uległa zmianie, gotówka napływa do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie ponad 1,3 mld zł, na niekorzyść rozwiązań dłużnych, z których klienci umorzyli w maju 1,1 mld zł. Maj jest już trzecim miesiącem, kiedy fundusze obligacji notują odpływy, w przeciwieństwie do funduszy dłużnych krótkoterminowych, których saldo sprzedaży wyniosło 371 mln zł" - napisano w informacji prasowej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Z danych IZFiA wynika, że od kilku miesięcy wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami surowcowymi. Pozytywny obraz rynku podtrzymują także systematyczne napływy do funduszy zdefiniowanej daty utworzone przez TFI na potrzeby programów PPK oraz te działające poza nimi. Na koniec maja łącznie ich sprzedaż wyniosła 400 mln zł.

"Powoli zbliżamy się do połowy roku i jak dotąd wszystkie miesiące fundusze kończyły z dodatnim bilansem sprzedaży. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację z rozwagą. Po styczniowym szczycie, gdzie do funduszy wpłynęło rekordowe 5 miliardów zł, kolejne miesiące miały już niższe bilanse" - powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA, cytowana w komunikacie.

Jej zdaniem, niskie stopy procentowe wpływają na produkty obligacyjne, w których Polacy ulokowali niemal połowę środków powierzonych funduszom w zarządzanie. Spieniężone jednostki uczestnictwa z pewnością trafiają częściowo do rozwiązań obarczonych większym ryzykiem.

"Niezmiennie jednak informujemy, że produkty tego typu wymagają utrzymywania oszczędności w dłuższym horyzoncie. Rynki kapitałowe podlegają fluktuacjom, a obecny czas wymaga szczególnej roztropności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie mniej, cieszymy się że klienci doceniają fundusze i sprzedaż jest pozytywna" - powiedziała Rusewicz według komunikatu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl