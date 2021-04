W maju będzie gotowa koncepcja rewitalizacja pałacu Bobrowskich w Andrychowie

W maju mamy otrzymać od wykonawcy projekt koncepcję renowacji pałacu Bobrowskich w centrum Andrychowa - powiedział we wtorek burmistrz Tomasz Żak. Prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają do końca 2023 r. Koszt inwestycji to 19,4 mln zł.

Samorządowiec zaznaczył, że koncepcja będzie konsultowana z konserwatorem zabytków. Później na jej podstawie powstanie projekt robót. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.

Burmistrz Tomasz Żak poinformował, że zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj-wybuduj". Firma, która wygrała przetarg, otrzyma za całość 19,4 mln zł. Andrychów na renowację zabytku pozyskał 13,1 mln zł z funduszy UE. Pieniądze pochodzą z puli przeznaczonej na rewitalizację centrów miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W pałacu - po zakończeniu prac rewitalizacyjnych w 2023 r. - zlokalizowane zostaną, m.in. muzeum miejskie, sale wystawowe i koncertowe, a także przestrzeń dla organizacji pozarządowych.

Klasycystyczny pałac w Andrychowie wybudowany został przez rodzinę Bobrowskich w XIX w. na bazie starszej budowli wzniesionej przez wcześniejszych właścicieli - Ankwiczów. Parterowa, murowana rezydencja powstała na planie podkowy. Został znacjonalizowany w PRL. Należał później do gminy Andrychów, która umieściła w nim m.in. izbę regionalną. W 2011 r. wrócił do prawowitych właścicieli. W ubiegłym roku samorząd go odkupił za 4,25 mln zł. Transakcja objęła także działki znajdujących się na terenie miasta.

