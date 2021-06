W maju Lotnisko Chopina obsłużyło 361 tys. pasażerów. To o ponad 42 proc. więcej, niż w kwietniu i o 52 proc. więcej, niż w marcu 2021 r. - poinformowało w czwartek Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Jak przekazała w komunikacie spółka, Lotnisko Chopina odrabia straty po ostatnim roku - rośnie liczba obsługiwanych pasażerów, linie lotnicze wznawiają zawieszone połączenia, polepszają się również wyniki przewozowe.

Za wynik 361 tys. obsłużonych w maju pasażerów, który o 42 proc. przewyższa liczbę pasażerów z kwietnia tego roku i o 52 proc. wynik za marzec, zdaniem PPL odpowiadają przede wszystkim loty czarterowe.

W maju najchętniej wybieranym kierunkiem czarterowym była Punta Cana na Dominikanie - z połączenia tego skorzystało ponad 21 tys. osób. Drugie miejsce zajęło Marsa Alam w Egipcie (prawie 15 tys. osób), na trzecim zaś uplasowało się Cancun w Meksyku (ponad 12 tys. osób). "Wyraźne zainteresowanie trasami turystycznymi jest zapowiedzią tego, że właśnie dzięki czarterom ruch lotniczy wróci do normalności" - czytamy w komunikacie PPL.

Od stycznia do maja 2021 r. pasażerowie chętniej wybierali kierunki w strefie Schengen - podano. Ruch w ramach strefy obejmował 51,8 proc. pasażerów przy 66,5 proc. ogółu wykonanych operacji lotniczych. Jednocześnie, jak zauważono, rośnie zainteresowanie kierunkami spoza strefy Schengen, gdyż od stycznia do maja 2021 r. trasy te wybrało 48,2 proc. osób, czyli o prawie 5 pkt proc. więcej, niż rok wcześniej.

Brexit oraz obostrzenia pandemiczne wywarły wpływ na listę najpopularniejszych kierunków rozkładowych - poinformowała spółka. Od początku roku liderem kierunków rozkładowych jest Frankfurt, gdzie od stycznia do czerwca poleciało ponad 68 tys. pasażerów. Wśród najpopularniejszych celów podróży znalazły się również Kijów, Amsterdam i Dubaj. Spadło natomiast zainteresowanie lotami do Wielkiej Brytanii.

Najpopularniejszym przewoźnikiem na Lotnisku Chopina pozostaje PLL LOT, który realizuje blisko 70 proc. wszystkich operacji lotniczych. Jak dodano, w pierwszej trójce plasują się również Wizzair i Enter Air.

Lotnisko Chopina notuje rosnący transport cargo - w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2021 r. wyniósł on blisko 36 tys. ton, co stanowi wynik o niecały tysiąc ton niższy, niż ten notowany w rekordowym pod względem cargo, analogicznym okresie roku 2019.

Od maja 2021 r. pasażerowie startujący z Lotniska Chopina mogą wybierać dwa nowe kierunki obsługiwane przez PLL LOT - do Grecji i Włoch (Mykonos i Lamezia Terme). Ponownie obsługiwane są także połączenia do Kluż-Napoki w Rumunii i Erywania w Armenii. W czerwcu natomiast powrócą połączenia do Nur-Sułtanu (Kazachstan), Bejrutu (Liban), Billund (Dania), Berlina (Niemcy) i Luksemburga. W lipcu planowane jest połączenie ze Strasburgiem (Francja) - poinformowało Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

