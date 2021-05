W maju ruszają kolejne wakacyjne połączenia czarterowe z Portu Lotniczego Wrocław

Do Grecji, Hiszpanii, Egiptu, Turcji i Bułgarii będzie można od maja dolecieć wakacyjnymi połączeniami czarterowymi z Portu Lotniczego we Wrocławiu. W kwietniu tego roku wrocławskie lotnisko obsłużyło 23,4 tys. pasażerów – to o 16 proc. więcej niż w marcu.

W przesłanym przez Port Lotniczy Wrocław komunikacie poinformowano, że 16 maja ruszy kolejne połączenie czarterowe, tym razem do Heraklionu - miasta położonego na Krecie. W maju ruszą także połączenia na wyspy greckie Rodos i Zakynthos, a także do bułgarskich miast położonych nad Morzem Czarnym: Burgas i Warna.

"Cieszymy się, że przewoźnicy dotrzymują słowa i inaugurują kolejne połączenia. Z miesiąca na miesiąc będzie ich coraz więcej. Sprzyja temu kilka czynników: w wielu krajach maleją liczby nowych przypadków zachorowań, wzrastają liczby osób zaszczepionych, a z południa Europy i innych kierunków płyną sygnały otwarcia się na turystykę" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

Wcześniej połączenia czarterowe uruchomiono m.in. do egipskich kurortów Hurghada, Mars Alam oraz tureckich Antalya, Bodrum.

Jak podano, wakacyjne połączenia z Wrocławia zapoczątkowały także tanie linie lotnicze Ryanair. Aktualnie dostępne kierunki to: Chania na Krecie, Alicante w Hiszpanii oraz na dwie hiszpańskie wyspy - Teneryfa i Majorka. Jest także kierunek krajowy do Gdańska.

"Już niebawem Ryanair zainauguruje następne połączenia, które na ten sezon wprowadził do letniego rozkładu lotów z Wrocławia. Z niecierpliwością czekamy także na uruchomienie kierunków oferowanych przez Wizz Air. Rozkład lotów jest rozbudowany i różnorodny. Składa się z ponad 50 kierunków oferowanych przez tanie linie lotnicze, przewoźników sieciowych i biura podróży" - powiedział wiceprezes portu Cezary Pacamaj.

Do startu szykują się także przewoźnicy sieciowi. Pierwsza jest Lufthansa, która cały czas lata z Wrocławia do Frankfurtu, a teraz uruchomiła również połączenie z Wrocławia do Monachium. PLL LOT w ramach akcji "Loty na wakacje" wprowadziły do rozkładu dwie nowości: Barcelonę-El Prat i wyspę Kos. Pierwsze loty już 19 i 20 czerwca.

Jak podano, w Porcie Lotniczym Wrocław w kwietniu obsłużono 23,4 tys. pasażerów. To o 16 proc. więcej niż w marcu i o 48 proc. więcej niż w lutym 2021 r.

