W maju średni koszt wynajmuj mieszkań w Warszawie wyniósł 5,5 tys. zł

Wraz z początkiem maja całkowita średnia cena najmu w Warszawie spadła do 5 507 zł – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu portalu Otodom. W kwietniu 2022 r. w stolicy był szczyt cenowy pod względem kosztu najmu - dodano.

- Całkowite średnie ceny najmu mieszkań osiągnęły swój szczyt cenowy w kwietniu br. Na przykład w Warszawie rekordową cenę 6 248 zł portal Otodom zanotował 1 kwietnia br. - był to skok o 1 694 zł w stosunku do 4 554 zł z 24 lutego br. - podano w opublikowanym w poniedziałek raporcie portalu Otodom.

Jednak - jak wskazano w raporcie - spadek całkowitej średniej ceny najmu nie oznacza, że ceny na rynku zaczęły spadać.

Liczba ofert się nie zmienia

- Znaczące różnice w średniej cenie mieszkań na wynajem wynikają ze zmiany struktury dostępnych ofert: w ostatnim czasie maleje liczba dużych i droższych mieszkań, powyżej 80 mkw., a ich miejsce zajmują mieszkania małe i średnie, które są tańsze. Jednocześnie całkowita liczba ofert się nie zmienia, a większość nowo dodanych ofert szybko znika z portalu - stwierdziła, cytowana w raporcie, analityk Otodom Karolina Klimaszewska.

Według raportu w stolicy najwięcej ofert mieszkań na wynajem dotyczy lokali o powierzchni w przedziale 40-60 m kw. (693 ogłoszenia na dzień 1 maja). Liczba ta wzrosła o 12 proc. w ciągu ostatniego miesiąca. Równie licznie reprezentowany jest segment największych mieszkań - powyżej 80 m kw. (613 ogłoszeń na dzień 1 maja).

Tutaj liczba ofert spadła w tym czasie o 20 proc. Z kolei liczba mieszkań w przedziale 20-40 m kw. wzrosła o 8 proc.

Więcej małych, mniej dużych

W raporcie dodano, że w stolicy w pierwszym kwartale roku "średnie mieszkania (40-90 m kw.) podrożały o 4,7 proc. kw/kw, natomiast tempo wzrostu cen największych lokali, o powierzchni powyżej 90 mkw., dalej hamowało i wyniosło 2,8 proc. kw/kw".

- Spadła liczba ofert mieszkań o metrażu powyżej 80 mkw., a jednocześnie wzrosła liczba ogłoszeń mniejszych mieszkań (o powierzchni 20-80 mkw.). W efekcie doprowadziło to do spadku średniej ceny ofertowej w Warszawie. Obniża się ona jednak powoli. Co może być przyczyną wolnego spadku? Jeśli porównamy średnią cenę za m kw. ze szczytem cenowym z 1 kwietnia, to możemy zauważyć, że jest ona obecnie wyższa tylko dla najmniejszych mieszkań. W przypadku lokali o powierzchni powyżej 40 mkw. średnia cena jest niższa, co może wpływać na wolniejszy jej spadek - stwierdziła Karolina Klimaszewska.

