W marcu najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniło budownictwo

W marcu 2023 firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie, choć poniżej średniej długookresowej, a najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty z budownictwa - podał GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał informacje na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2023.

- W marcu jednostki ze wszystkich prezentowanych obszarów gospodarki oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak przed miesiącem. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach - czytamy w komunikacie GUS.

GUS wskazał, że w marcu 2023 jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 15,3) oraz informacja i komunikacja (plus 10,4) jako jedyne oceniają koniunkturę korzystnie, choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,9 i plus 18,3). Najbardziej pesymistycznie, jak podał GUS, oceniają koniunkturę podmioty z sekcji budownictwo (minus 16,9).

- W skali roku w największym stopniu zwiększyła się uciążliwość barier związanych z wysokimi odsetkami bankowymi w handlu hurtowym i detalicznym. W większości prezentowanych obszarów gospodarki zauważalny jest, w porównaniu z marcem ubiegłego roku istotny wzrost znaczenia bariery wynikającej z niedostatecznego popytu - stwierdził GUS.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest, jak zaznacza GUS, wskaźnikiem złożonym.

Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.

Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera - jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

