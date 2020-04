W marcu spadek w przemyśle. Tąpnięcie jeszcze przed nami

Produkcja przemysłowa w marcu była niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku. To relatywnie wynik niezły. Najgorsze w polskim przemyśle dopiero nas czeka.

Zdaniem Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC, w marcu nie widać jeszcze efektów koronawirusa, ponieważ problemy w polskim przemyśle rozpoczęły się w połowie tego miesiąca.



– W znacznej mierze przemysł w marcu jeszcze tych problemów nie odczuł, najpierw odczuły je biznesy związane z bezpośrednim kontaktem z klientami – mówi w rozmowie z WNP.PL Witold orłowski.

Zdaniem ekonomisty spadek produkcji przemysłowej o 2,3 proc. to statystyczna ułuda, efekt prawdopodobnie całkiem przyzwoitego wzrostu przemysłu w pierwszych tygodniach marca i spadku w ostatnim tygodniu.Witold Orłowski jest zdania, że konsekwencje lockdownu dopiero się pojawią. W prognozowaniu spadku produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach możemy oprzeć się np. na wynikach zapotrzebowania na energię elektryczną, które spadło w końcu marca o 12-13 proc. Przy czym gospodarstwa domowe zużywają jej więcej, przemysł i transport - mniej.- Intuicyjnie i patrząc na to, co działo się w Chinach w czasie częściowego lockdownu, wydaje mi się, że w kolejnych miesiącach czeka nas spadek produkcji przemysłowej o około 20 proc. Ale zaznaczam, że w tej chwili to wróżenie z fusów – wyjaśnia główny doradca ekonomiczny PwC.W opinii Witolda Orłowskiego działania polskiego rządu związane z tzw. odmrożeniem gospodarki, nie będą miały istotnego wpływu na kolejne odczyty produkcji przemysłowej w kraju.– Odmrożenie gospodarki dotyczy przede wszystkim sfery usług. Główny problem dla naszego przemysłu to obniżenie popytu ze strony przemysłów kooperujących, czyli zachodnioeuropejskiego, a zwłaszcza niemieckiego – dodaje Witold Orłowski.Ekonomista Marek Zuber uznaje marcowe dane dotyczące produkcji przemysłowe za „nadspodziewanie dobre”, gdyż spodziewał się mocnego hamowania polskiej gospodarki w tym roku i gorszych wyników produkcji jeszcze przed epidemią.- Dane marcowe katastrofy nie pokazują, załamania w tej części gospodarki w marcu nie widać. Myślę, że na tle państw europejskich będziemy wyróżniać się pozytywnie - spodziewa się ekonomista.Jego zdaniem w scenariuszu, który zakłada dynamiczne odbicie większości gospodarek w II połowie roku, najgorsze wyniki produkcji przemysłowej odnotujemy w kwietniu i maju, czerwiec powinien być wyraźnie lepszy, ale nie ma szans, by w tym roku osiągnąć poziomy z końca zeszłego roku (może poza ostatnim kwartałem, który w 2019 roku był słabszy).Wynik produkcji przemysłowej w dużej mierze zależy od programu odmrażania i powrotu do normalności w krajach, które są odbiorcami naszych towarów, przede wszystkim w Niemczech. Będzie to ważne zwłaszcza dla automotive i dużego AGD.- Myślę, że w kwietniu możemy zobaczyć minus 4-5-procentowe odczyty produkcji przemysłowej – prognozuje Marek Zuber.