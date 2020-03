W miejscu planowanego przekopu Mierzei powstają elementy nabrzeża

W miejscu planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną powstają elementy nabrzeża południowego. Prowadzone są prace ziemne - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska. .

W komunikacie przesłanym w poniedziałek PAP inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni poinformował, że obecnie w części Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się pogrążanie tzw. ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Na terenie przyszłego kanału żeglugowego prowadzone są prace ziemne. Ziemia pozyskana z wykopów pozostaje na terenie inwestycji. Jest transportowana i usypywana w hałdy w południowej części przekopu, a w przyszłości użyta zostanie do wykonania tzw. obwiedni sztucznej wyspy.

"Prowadzimy prace przy nasypach pod przyszłe obiekty mostowe i drogi. Wzmacniane jest podłoże. Teren budowy jest duży i trzeba go odpowiednio przygotować. Powstają tymczasowe drogi dojazdowe, parkingi" - wyjaśnił kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix Dominik Wróblewski.

Trwają także prace elektryczne i teletechniczne. Usuwane są kolizje z istniejącymi sieciami m.in. poprzez przewierty.

"W najbliższych tygodniach pogrążane będą kolejne ścianki nabrzeża południowego. W rejonie Zatoki Gdańskiej rozpoczną się też prace u nasady falochronu zachodniego. W rejonie powstającego kanału żeglugowego będą kontynuowane roboty ziemne. Rozpoczniemy też wzmacnianie gruntów pod przyszłe obiekty mostowe palami prefabrykowanymi"- wymienił dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix Jacek Szymański.

Kontynuowane będą także roboty przy nasypach, wykonywane wzmocnienia pod drogi. Rozpoczną się też prace związane ze sztuczną wyspą. Na początek wybudowane zostanie tymczasowe nabrzeże, na które drogą wodną transportowane będą materiały potrzebne do budowy wyspy.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.żw. Wiesław Piotrzkowski podkreślił, że prace realizowane są zgodnie z założeniami, które przewidują ich zakończenie na rok 2022. Urząd Morski w Gdyni pracuje obecnie nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu na drugą część inwestycji czyli przebudowę rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów.

Po przekazaniu terenu wykonawcy, czyli polsko-belgijskiemu konsorcjum firm NDI oraz Besix, budowa została wygrodzona. Na teren inwestycji weszła specjalistyczna firma, która zajęła się usunięciem tzw. obiektów ferromagnetycznych. Wśród pozostałości po II wojnie światowej były głównie łuski, naboje i skrzynki z amunicją. Na terenie inwestycji postawiono także zaplecze, czyli biura budowy.

Inwestycja pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Kanał żeglugowy ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.