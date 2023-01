W minionym roku wrocławskie lotnisko obsłużyło blisko 2,9 mln pasażerów, dwa razy więcej niż w 2021 r.

Blisko 2,9 mln pasażerów skorzystało w ubiegłym roku z usług Portu Lotniczego Wrocław. To dwa razy więcej niż w 2021 r., ale nadal mniej niż w rekordowym 2019 r., kiedy to wrocławskie lotnisko obsłużyło 3,5 mln pasażerów.

Według danych przedstawionych przez Port Lotniczy Wrocław w minionym roku wykonano prawie 28 tys. operacji lotniczych, co daje wynik o 48 proc. wyższy niż w 2021 r. i o 15 proc. niższy niż w 2019 r. "Ruch lotniczy zbliżył się do poziomów sprzed pandemii. W połowie roku spodziewaliśmy się ruchu pasażerskiego na poziomie 2,5 mln pasażerów, ale miesiące wakacyjne, a także dobra jesień pozwoliła nam zamknąć rok z nadspodziewanie wysoką liczbą blisko 2,9 mln pasażerów" - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś.

W ubiegłym roku największy wzrost w stosunku do roku 2021 odnotowano w sektorze lotów niskokosztowych. Z usług tanich przewoźników skorzystało 1,8 mln pasażerów. "Podróżni w ubiegłym roku decydowali się na krótsze, ale za to częstsze wyjazdy. Popularnością cieszyły się zwłaszcza niskokosztowe loty w południowe rejony Europy, a liczba podróżujących do Włoch czy Grecji podwoiła się w stosunku nawet do roku 2019" - dodał Kuś.

Największy ruch w ubiegłym roku odnotowano w sierpniu, kiedy to z oferty wrocławskiego lotniska skorzystało ponad 370 tys. podróżnych. Wakacyjnym hitem były Włochy. Przyrost pasażerów w porównaniu z 2019 rokiem wyniósł na włoskich kierunkach 100 proc. i kształtował się na poziomie średnio 35 tys. pasażerów miesięcznie. Chętnie wybierano też loty do Grecji, Hiszpanii i Chorwacji.

"Oferta kierunków południowych była naprawdę satysfakcjonująca. Przewoźnicy uruchomili nowe połączenia do Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, na wyspy greckie oraz Cypr. Harmonogram rejsów pozwalał również na dogodne zaplanowanie lotów w okolicach weekendu, co sprawiło, że w sezonie letnim city i beach breaki z Wrocławia biły rekordy popularności" - podkreślił Cezary Pacamaj, wiceprezes portu Lotniczego Wrocław.

