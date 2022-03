W MZ powołano pełnomocnika ds. ukraińskich pacjentów, którzy będą kontynuowali leczenie poza Polską

W Ministerstwie Zdrowia powołano pełnomocnika ds. ukraińskich pacjentów, którzy trafili do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terenie ich kraju, a którzy będą kontynuowali leczenie w innych państwach.

Pełnomocnikiem została dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Drążek-Laskowska.

Do zadań pełnomocnika należy m.in. koordynacja współpracy pomiędzy Unią Europejską a Polską w zakresie przeniesienia, w celu kontynuacji leczenia, pacjentów ukraińskich przebywających w Polsce. Chodzi o współpracę m.in. w zakresie tworzenia i aktualizacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, listy pacjentów ukraińskich wstępnie zakwalifikowanych do przeniesienia, a także udostępnianie przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, takiej listy państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Ministerstwo zdrowia informowało w sobotę, że w polskich szpitalach pomoc otrzymuje blisko 1760 obywateli Ukrainy, z których 900 to dzieci. W niedzielę resort przekazał zaś, że rozpoczął się proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach UE - do Włoch udała się pierwsza trójka małych pacjentów.

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę na przejściach granicznych odprawiono 1,758 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski.

