W najbliższych dniach WIG20 może kontynuować spadek

Sesja na GPW upłynęła pod znakiem pogorszenia sentymentu do większości spółek i realizacji zysków. W najbliższych dniach indeks WIG20 może kontynuować spadek w okolice 1.600-1.650 pkt., po czym jest szansa na powrót do wzrostów - ocenił Sobiesław Kozłowskiz Noble Securities.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 1,89 proc. do 1.708 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,65 proc., a sWIG80 zniżkował o 0,20 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,48 proc. Najsilniej spadły indeksy WIG-Odzież, WIG-Górnictwo, WIG-Banki i WIG-Spożywczy. Najlepiej zakończył sesję WIG-Energia.

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.050 mln zł, z czego ok. 907 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były PKN Orlen i PKO BP.

Liderem wzrostów w WIG20 okazało się PGE. Na plusach sesję zakończyły także Kęty i CD Projekt. Najsilniej w mWIG40 zwyżkowały Polenergia, Datawalk, STS Holding i Develia. Wśród liderów wzrostów w sWIG80 znalazło się AB, Captor Therapeutics Wielton i R22.

"Dzisiejsza sesja była słaba, przy czym wzrosty na WIG były w ubiegłym tygodniu największe od 1995 roku - te ostatnie wzrosty zaczęły się bez jednoznacznej przyczyny i też bez jednoznacznej przyczyny pojawiły się spadki i mamy realizację zysków. Takim triggerem może być wzrost awersji do ryzyka - eksplozja pocisków w Polsce przypomniała o czynnikach ryzyka, bo dotąd były one przez rynek ignorowane" - powiedział Sobiesław Kozłowski dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

"Widać osłabienie wśród banków - ten sektor ostatnio mocno zyskiwał, a teraz oddaje te wzrosty. Również mocny spadek LPP wpisuje się w obserwowane osłabienie sentymentu, ale - co ciekawe - opiera się temu związana z Mistrzostwami Świata spółka STS Holding. Są więc wyjątki, ale generalnie umocnienie dolara, osłabienie złotego powoduje pogorszenie sentymentu do większości spółek i jest argumentem do realizacji zysków" - dodał.

Jego zdaniem, indeks WIG20 może kontynuować spadek w okolice 1.600-1.650 pkt., po czym jest szansa na powrót do dalszych wzrostów.

"Jeśli chodzi o perspektywy, to zakładamy, że cofnięcie się indeksu WIG20 do 1.650-1.600 pkt. byłoby wystarczającym schłodzeniem, być może z późniejszą próbą odreagowania i powrotem do wzrostów. To będzie jednak zależało od spływających danych i informacji. Teraz mamy początek schłodzenia, indeksy są mocno wykupione pod względem technicznym i takie schłodzenie jest jak najbardziej zdrowe. Sytuacja rozstrzygnie się, moim zdaniem, na poziomie tych 1650-1600 pkt. - wtedy zobaczymy czy będzie więcej argumentów za dalszą przeceną, czy może za próbą podejścia pod ostatni szczyt" - ocenił Sobiesław Kozłowski.

WIG20 zakończył czwartkową sesję spadkiem o 1,89 proc. do 1.708 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,65 proc., a sWIG80 zniżkował na zamknięciu o 0,20 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,48 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej spadły indeksy WIG-Odzież (-5,9 proc.), WIG-Górnictwo (-5,3 proc.), WIG-Banki (-2,4 proc.) i WIG-Spożywczy (-2,2 proc.). Najlepiej zakończył sesję indeks WIG-Energia (+2,9 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.050 mln zł, z czego ok. 907 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami w czwartek były PKN Orlen (168 mln zł) i PKO BP (127 mln zł).

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazało się PGE (+4,4 proc.). Na plusach sesję zakończyły także Kęty (+1,3 proc.) i CD Projekt (+1,1 proc.).

Na przeciwnym biegunie znalazły się LPP (-6,7 proc.) i KGHM (-6,1 proc.), który opublikował w środę po sesji kwartalny raport finansowy. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 1,636 mld zł wobec 2,417 mld zł w III kwartale 2021 r. Wynik okazał się zgodny z konsensusem, który zakładał 1,665 mld zł skorygowanej EBITDA.

Spadki zanotował też sektor bankowy - kurs PKO BP poszedł w dół o 2,6 proc., Pekao o 3,1 proc., a mBanku i Santandera o 1,2 proc.

O 4,7 proc. zniżkował na zamknięciu kurs CCC. Akcjonariusze spółki zdecydowali na czwartkowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji łącznie do 14 mln akcji z pozbawieniem prawa poboru.

Negatywnie w indeksie WIG20 wyróżniły się ponadto Orange (-4,1 proc.), Asseco Poland (-3,3 proc.), Cyfrowy Polsat (-2,9 proc.), Kruk (-2,8 proc.) i Allegro (-2,6 proc.).

Najsilniej w mWIG40 zwyżkowały Polenergia (+5,5 proc.), Datawalk (+4,8 proc.), STS Holding (+3,6 proc.) i Develia (+2,9 proc.).

Największą przeceną w indeksie mWIG40 dotknięte zostały z kolei akcje Ten Square Games (-6,1 proc.), Ciechu (-4,8 proc.), Kernela (-4,1 proc.) i GPW (-4,1 proc.). O ponad 3 proc. spadł także kurs Alior Banku.

Na 3-proc. minusie zakończył sesję Autopartner. Zysk netto spółki w III kw. wzrósł o 5,3 proc. do 53,7 mln zł. Analitycy spodziewali się 55,4-55,5 mln zł zysku netto w tym okresie.

O 0,2 proc. spadła na zamknięciu sesji Neuca, która podała, że odnotowała w III kw. 2022 roku 76,7 mln zł EBITDA oraz 2,81 mld zł przychodów wobec odpowiednio 78,7 mln zł i 2,55 mld zł przed rokiem. Konsensus zakładał EBITDA na poziomie 71,5 mln zł oraz 2,82 mld zł przychodów.

Wśród liderów wzrostów w sWIG80 znalazło się AB (+6 proc.) i Captor Therapeutics (+4,1 proc.), a także Wielton (+4,4 proc.) i R22 (+7,2 proc.), które opublikowały kwartalne raporty finansowe.

Wielton podał, że EBITDA spółki w III kw. wzrosła o 68,9 proc., do 48,3 mln zł. Analitycy przewidywali 33,5 mln zł EBITDA. Z kolei skorygowana EBITDA grupy R22 wyniosła 27,9 mln zł o 60 proc. więcej rdr. Zysk netto jednostki dominującej okazał się o 43 proc. niższy od konsensusu i wyniósł 3 mln zł.

Pozytywnie wyróżniły się także Tim (+3,6 proc.) i Unimot (+3,6 proc.), który podał, że jego skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 120,7 mln zł, czyli wzrosła o ponad 900 proc. rdr.

O 1,7 proc. wzrósł kurs Vercomu - spółka w trzecim kwartale 2022 roku zwiększyła skorygowaną EBITDĘ o 76 proc. rdr do ponad 16 mln zł. Skorygowany zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 8,4 mln zł - korekty obejmują ujemne różnice kursowe (4,5 mln zł), koszty transakcyjne (270 tys. zł) oraz wycenę programu motywacyjnego (157 tys. zł). Zysk netto jednostki dominującej okazał się 26 proc. niższy od konsensusu i wyniósł 4,3 mln zł.

O 2 proc. w górę poszedł Atal. Grupa odnotowała w III kw. 2022 roku 378 mln zł przychodów i 67,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 75,1 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 370,3 mln zł.

Najsłabszą spółką w sWIG80 okazało się MFO (-9,3 proc.) - spółka wstępnie szacuje, że jej zysk netto po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 41,3 mln zł. Oznacza to spadek o 18,17 proc. w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat.

Negatywnie wyróżniły się także Molecure (-5,6 proc.), Astarta (-5,2 proc.), BOŚ (-4,2 proc.) i Śnieżka (-4,9 proc.), która opublikowała kwartalne dane finansowe. Zysk netto j.d. Śnieżki w trzecim kwartale 2022 r. spadł o 14,3 proc. rdr i wyniósł 19,9 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 247,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2,8 proc. rdr. Konsensus zakładał 18 mln zł zysku netto j.d. i 230,1 mln zł przychodów.

Spadki w przedziale 3-4 proc. odnotowały Biomed Lublin, Istal Kraków, Polimex Mostostal i Apator, który podał, że miał w III kw. 3,5 mln zł straty netto j.d. wobec konsensusu na poziomie 2 mln zł straty. W połowie października Apator informował, że dokona odpisu aktualizującego wartość bilansową aktywów i szacuje jego wpływ na skonsolidowany wynik za III kwartał na ok. 11 mln zł.

