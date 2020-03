W najbliższych miesiącach wpływy podatkowe będą znacząco obniżone

W najbliższych miesiącach wpływy podatkowe w Polsce będą znacząco obniżone - mówiła w piątek w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem pakiet antykryzysowy, to nie arcydzieło legislacyjne, ale jego cel jest inny - dostarczenie jak najszybciej realnych rozwiązań.

Jadwiga Emilewicz mówiła, odpowiadając na pytania posłów zgłoszone podczas drugiego czytania projektów ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową, że w przygotowanych rozwiązaniach dotknięto "odrobinę" kwestii związanych z prawidłowością funkcjonowania samorządów, aby nie zostały one sparaliżowane w związku z ograniczeniami.



- Ale już dzisiaj ministerstwo spraw wewnętrznych z naszą niewielką współpracą, w rozmowach ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Metropolii przygotowuje pakiet, który pomoże ułatwić działanie samorządu terytorialnego w tym trudnym czasie, czasie spadku wpływów z tytułu tego, że w ogóle wpływy z tytułu podatków wszystkich w Polsce będą w najbliższych miesiącach znacząco obniżone - powiedziała Jadwiga Emilewicz.



Mówiła, że zaproponowane w tarczy antykryzysowej rozwiązania są na miarę naszych potrzeb i możliwości, w których się dzisiaj znajdujemy.



- Jeśli tego będzie wymagał rozwój sytuacji będziemy gotowi pewnie ten pakiet rozszerzać - mówiła.



Apelowała, by przyjąć zaproponowane rozwiązania.



Tłumaczyła, że są one potrzebne przedsiębiorcom i pracownikom jak najszybciej, aby 1 kwietnia mogli wejść z pewnością utrzymania miejsc pracy.

Jadwiga Emilewicz przyznała, że ta ustawa "nie jest arcydziełem legislacyjnym", ale jej celem "nie był majstersztyk prawny, ale dostarczenie realnych rozwiązań jak najszybciej".



- W tym pośpiechu pewnie nie napisaliśmy doskonałej legislacyjnie ustawy, ale jestem przekonana, że przygotowaliśmy dobre przepisy, które uratują miejsca pracy, które uratują polskie firmy. Tak, popełniamy być może czasami błędy i jesteśmy gotowi się do nich przyznać - oświadczyła Emilewicz.



- Nie populizm tylko realizm, taka jest nasza ustawa - oceniła zaznaczając, że jesteśmy na wojnie z koronawirusem.



- Ja chciałabym, żebyśmy na tej wojnie stanęli ramię w ramię, a nie przeciwko sobie. Walczmy z wirusem, a nie walczmy ze sobą nawzajem - zaapelowała Jadwiga Emilewicz.