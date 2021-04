W niedzielę i poniedziałek sklepy zamknięte

W niedzielę wielkanocną i lany poniedziałek sklepy będą zamknięte. Otwarte mogą być tylko placówki, w których za ladą staną ich właściciele.

Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. W tym roku sklepy będą otwarte jeszcze w ostatnią niedzielę kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

We wszystkich otwartych placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni. W placówkach handlowych obowiązują również nowe limity: 1 osoba na 15 m kw. w sklepach do 100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

