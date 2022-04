W niedzielę kolejne spotkanie PAŻP i kontrolerów ruchu lotniczego

Kolejne spotkanie przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego zaplanowano na niedzielę - podała we wspólnym komunikacie, PAŻP i kontrolerzy ruchu lotniczego po zakończeniu piątkowego spotkania.

"Z uwagi na konieczność przygotowania przez pracodawcę analiz kosztowych przesłanego projektu zmian do aneksu do Regulaminu wynagradzania kolejne spotkanie odbędzie się dnia 24.04.2022 r. (tj. niedziela) o godz. 10.30" - napisano w komunikacie.

Poinformowano, że Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego ("ZZKRL") zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas negocjacji w środę, przesłał w czwartek wieczorem propozycje dotyczące m.in. zmiany do Regulaminu pracy, aneksu do Regulaminu wynagradzania, programu w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS (Służby Informacji Powietrznej), zmiany do Regulaminu ZFŚS i Kodeksu Etyki.

W komunikacie napisano, że pracodawca uwzględnił w całości zaproponowane przez stronę społeczną zmiany do Regulaminu ZFŚS, jak również poinformował o uchyleniu 20 kwietnia 2022 r. zarządzeń, o których anulowanie strona społeczna wnioskowała.

Dodano, że rozpoczęto rozmowy nad zaproponowanymi przez stronę społeczną zmianami do Regulaminu Pracy.

Obecnie PAŻP pracuje nad uwagami do propozycji strony społecznej w zakresie zmian w Regulaminie Pracy i zobowiązał się dostarczyć "pisemne pytania do wyjaśnienia do projektu aneksu do Regulaminu wynagradzania w dniu jutrzejszym tj. 23.04.2022 r.".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl