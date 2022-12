W niedzielę w Przysusze Zgromadzenie Polskiej Wsi; PiS przedstawi propozycje dla rolników

W niedzielę w Przysusze (Mazowieckie) odbędzie się Zgromadzenie Polskiej Wsi, podczas którego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakreślić kierunki na przyszłość, jeśli chodzi o rolnictwo. Będzie dużo rzeczy nowych, naprawdę zaskakujących - zapowiadał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Będziemy rozmawiać o tym, co udało się zrobić, ale też nakreślimy kierunki na przyszłość jeśli chodzi o rolnictwo" - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Oczywiście szczegółowy program będzie pewnie prezentowany w kolejnych miesiącach, aczkolwiek tutaj też pojawi się kilka ciekawostek, ciekawych informacji dla rolników. Warto z nami być w ten weekend" - dodał polityk PiS.

Podczas spotkania głos zabierze lider ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

"To zgromadzenie to nie będzie konwencja wiejska, która odbędzie się dużo bliżej wyborów, tylko kilka ważnych wypowiedzi w stosunku do wsi" - zaznaczył Kaczyński w czwartek na spotkaniu z mieszkańcami Chojnic.

"Będzie dużo rzeczy nowych, naprawdę zaskakujących. Ostatecznie przedstawimy je w naszym programie, pewnie gdzieś późną wiosną, albo wczesnym latem, natomiast w niedzielę proszę słuchać +Wiadomości+, bo pewnie coś na ten temat powiedzą" - dodał.

Wicepremier Kowalczyk w rozmowie z PAP wskazał, że w niedzielę poza podsumowaniem dokonań PiS w rolnictwie, nakreślone zostaną plany na najbliższe miesiące. "Obecnie czas jest trudny, jeszcze na dobre nie skończyła się pandemia, a od prawie roku jesteśmy świadkami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, co przekłada się bardzo mocno na skutki dla rolnictwa" - zaznaczył wicepremier.

Jak zauważył, wojna ma wpływ chociażby na ceny gazu, energii, na wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym bardzo mocno na ceny nawozów. Dodał, że są jeszcze wyzwania dotyczące pomocy Ukrainie w tranzycie zboża czy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, a także problemy w handlu międzynarodowym, gdyż na skutek wojny, znacznie spadła produkcja żywności na Ukrainie. Kowalczyk wskazał, że są to elementy, które będą omawiane na zgromadzeniu.

W spotkaniu - poza przedstawicielami PiS i rządu - wezmą udział także osoby związane z rolnictwem: rolnicy, przetwórcy i handlowcy.

