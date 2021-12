W Niemczech - nowy fundusz wsparcia branży targowej, a w Polsce - nie wiadomo

Środki z nowo powstałego funduszu mają wesprzeć niemiecką branżę targową i konferencyjną - informuje Międzynarodowa Federacja Usług Targowych i Ewentowych (IFES). Zarówno rząd federalny, jak i władze landów mają m.in. dla firm targowych do rozdystrybuowania aż 600 milionów euro.

Będzie poparcie całego Sejmu?

Umiarkowany optymizm posła Konfederacji

- Konfederacja będzie głosowała za wejściem w życie tzw. ustawy odszkodowawczej. Wynika to z prostego faktu, że miniony rok lockdownów doprowadził wielu przedsiębiorców do bankructwa, a wielu innych do bardzo trudnej sytuacji. Rolą rządu jest nie tylko dbać o dobre prawo, ale też nie przeszkadzać przedsiębiorcom w prowadzeniu ich interesów. O to niestety nie zadbano, a zatrważające informacje o liczbie zamkniętych biznesów przez miniony lockdown jasno wskazuje, że Tarcze Antykryzysowe nie były skuteczne – tłumaczy Artur Dziambor z Konfederacji.Informuje, że dziś nie ma o tym dyskusji, ale spodziewa się, że taka ustawa powinna zdobyć poparcie całego Sejmu. - Najbardziej niechętny mógłby być na poparcie jej rząd, ponieważ ewentualne odszkodowania będą obciążały budżet - przypuszcza i wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którym rząd zabronił prowadzenia działalności, mogli ubiegać się o zapomogę z Tarczy Antykryzysowej. - Niektórym się udało, większość nie spełniała warunków z różnych powodów.W efekcie mamy dziś trwający proces zbiorowy Polskiej Federacji Fitness oraz kolejny złożony przez przedstawicieli branży gastronomicznej, przeciwko skarbowi państwa, z żądaniem odszkodowań za doprowadzenie do upadku firm przez zakazy prowadzenia działalności. Trzymam kciuki za każdego przedsiębiorcę, przeciwko któremu stanęła machina państwa, które postanowiło wielu z nich podczas tego lockdownowego szaleństwa zwalczyć - dodaje otuchy właścicielom poszkodowanych firm polityk Konfederacji.Do dalszych losów projektu ustawy odszkodowawczych podchodzi jednak z umiarkowanym optymizmem. - Został przegłosowany przez Senat i trafił do pani Marszałek Elżbiety Witek. Teraz tylko od niej zależy kiedy Sejm będzie nad nim debatował i głosował. Niestety, władza marszałek Sejmu jest tak duża, że może to się stać nigdy - wskazuje Artur Dziambor.Tzw. ustawa odszkodowawcza przewiduje m.in. wprowadzenie kompromisowego rozwiązania: przyznania 70 procent wartości tego, co z powodu poniesionych strat, poszkodowanym firmom się należy. O nadanie jak najszybszego biegu pracom nad jej projektem zwracali się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek przedsiębiorcy zrzeszeni w Komitecie Obrony Branży Targowej. Wskazywali m.in., że dzięki opracowanym przez Senat unormowaniom cały sektor targowy otrzymałby w ten sposób niezbędną pomoc, aby przetrwać.