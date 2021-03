W noc zmiany czasu 12 składów PKP Intercity w trasie, czas ich przejazdu nie zmieni się

Czas przejazdu 12 pociągów PKP Intercity, które będą w trasie w noc zmiany czasu z zimowego na letni nie zmieni się. Gdy dojadą do stacji docelowych zegary będą wskazywały już późniejszą godzinę, ale to dlatego, że z soboty na niedzielę przestawiamy wskazówki zegarów z godziny 2:00 na 3:00.

Zmiana czasu nastąpi w najbliższy weekend w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca.

Jak informuje PKP Intercity zmiana czasu z zimowego na letni wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy, który nie wpłynie jednak na czas przejazdu pociągów. 12 składów PKP Intercity, które będą kursować w noc przejściową. Dojadą one do stacji docelowych około godziny później niż w dni poprzedzające i kolejne, będzie to opóźnienie jedynie teoretyczne.

Przykładem jest skład IC Karkonosze relacji Jelenia Góra - Białystok, który w noc przejściową przyjedzie na stację Zduńska Wola o godz. 1:59 czasu zimowego, a po 2 minutach postoju wyjedzie z niej o godz. 3:01 czasu letniego.

Informacje na temat dokładnych godzin kursowania pociągów w nocy z 27 na 28 marca br. można uzyskać m.in. za pośrednictwem strony intercity.pl, poprzez infolinię pod numerem 703 200 200 oraz u konduktorów w pociągach kursujących w noc przejściową.

