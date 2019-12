W nowym magazynie w Mszczonowie PepsiCo zatrudni ponad 240 osób

W nowym magazynie centralnym w Mszczonowie PepsiCo zatrudni ok. 240 osób - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. Obiekt ma ruszyć na przełomie I i II kwartału 2020 roku.

Jak poinformowano, nowy magazyn o powierzchni 58 tys. m2, będzie największym w Polsce obiektem w sieci dystrybucyjnej koncernu. Zaznaczono, że zarządzanie magazynem PepsiCo powierzyło firmie ID Logistics, jednemu z wiodących dostawców usług logistycznych. Aktualnie ID Logistics zarządza już centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim, z którego realizowane są dostawy krajowe do sieci handlowych i eksportowe do krajów Europy Wschodniej.

Zakomunikowano, że za przygotowanie do uruchomienia nowego magazynu odpowiada specjalnie powołana grupa projektowa złożona z ekspertów PepsiCo oraz ID Logistics. W jej skład wchodzi 14 zespołów złożonych z ponad 50 osób, w tym doświadczonych managerów oraz specjalistów z działów operacji magazynowych i dystrybucyjnych, jakości, IT, a także działu personalnego, prawnego oraz finansowego.

"Budowa magazynu centralnego w Mszczonowie jest przykładem bardzo dobrej współpracy między inwestorem, wykonawcą budowlanym, podmiotem zarządzającym, a także władzami lokalnymi. Już wkrótce produkty PepsiCo wyruszą z Mszczonowa do naszych klientów w Polsce oraz za granicą" - powiedział dyrektor działu obsługi klienta i logistyki na Europę Centralną w PepsiCo Bernard Wierzbik.

Jak zaznaczyła cytowana w informacji kierownik projektu Magdalena Dzikowska, prace są zaawansowane obecnie w 60 proc. i postępują zgodnie z planem. "Niedawno rozpoczęliśmy testy operacyjne weryfikujące gotowość systemową i procesową do uruchomienia obiektu, a niebawem rozpoczniemy testy efektywnościowe potwierdzające gotowość operacyjną. Równolegle trwają prace instalacyjne wewnątrz magazynu" - wskazała.

Jak informuje Pepsico, do obsługi magazynu są poszukiwani przede wszystkim magazynierzy i operatorzy wózków widłowych, a także kierownicy operacyjni, liderzy zespołów, pracownicy administracji magazynowej, działu technicznego. Zaznacza, że magazyn centralny to kluczowy element realizowanego przez PepsiCo projektu modernizującego system magazynowy wyrobów gotowych w Polsce. Łącznie w magazynie będzie można składować 65 tys. palet, a wysokość robocza hali magazynowej wyniesie 12 m, czyli o 2 m wyżej niż standardowa, co zwiększy powierzchnię i ilość miejsc paletowych. Dziennie magazyn opuści 4 tys. palet, natomiast w ciągu doby będzie tu przyjeżdżać i wyjeżdżać łącznie ok. 300 pojazdów, których obsługa będzie realizowana przez 97 doków.