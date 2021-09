W nowym systemie poboru opłat drogowych zarejestrowano ponad 110 tys. kont

W nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL zarejestrowano ponad 110 tys. kont i ponad 193 tys. samochodów. Rośnie też liczba dostawców i urządzeń do poboru opłat - poinformowano podczas czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez Krajową Administrację Skarbową.

"Na chwilę obecną mamy zarejestrowanych w systemie ponad 110 tys. kont użytkowników. Liczba zarejestrowanych pojazdów to ponad 193 tys." - powiedział Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Przemysław Koch.

Dodał, że w nowym systemie zarejestrowano ponad 39 tys. samochodów osobowych i około 154 tys. pojazdów ciężkich.

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że na rynek wchodzi coraz większa liczba dostawców i urządzeń dopuszczonych do nowego systemu.

"Obecnie przewoźnicy mogą korzystać z oferty 65 dostawców, którzy oferują ponad 270 typów urządzeń zarówno tych OBU, czyli urządzeń pokładowych, jak i Zintegrowanych Systemów Logistycznych, czyli typów ZSL" - wyjaśniła.

Dodała, że ponad 134 tys. razy pobrano też aplikację na smartfony, która służy do rozliczania się w nowym systemie.

Przedstawiciele KAS po raz kolejny zaapelowali o przechodzenie do nowego systemu, gdyż stary, czyli viaTOLL zostanie definitywnie wyłączony 30 września tego roku.

"Przypominam, że jesteśmy na ostatniej prostej do wygaszenia systemu viaTOLL. Nastąpi ono z końcem września więc zostało już niewiele czasu na zmianę systemu i przejście do e-TOLL. Dlatego apeluję do firm transportowych, do branży, aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę" - powiedziała Rzeczkowska.

"Nieuchronnie zbliża się data 30 września, która nie ulegnie zmianie. Nie ma żadnych planów na chwilę obecną, żadnego projektu legislacyjnego, który miałby przesunąć tę datę" - podkreślił Koch.

Przypomniał też, że od 24 czerwca 2021 r. w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Od tego dnia wszystkie usługi e-TOLL są dostępne dla użytkowników.

Koch poinformował także, że od 3 września tego roku dostępna jest szybka rejestracja w e-TOLL dostępna dla osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystanie z tego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej.

