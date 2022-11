W oczy popularnej branży zagląda widmo kryzysu

Aktualna sytuacja gospodarcza – widmo kryzysu, wzrost obciążeń gospodarstw domowych i szalejąca inflacja, wpłynęły na zachowania konsumentów, co przekłada się na nowe wyzwania sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG).

Od początku roku ceny artykułów spożywczych wzrosły o 1/5, a od stycznia planowane są kolejne podwyżki nawet o 20-40 proc. Zdaniem Łukasza Gajewskiego, prezesa Target PRO, firmy specjalizującej się w outsourcingu sprzedaży dla branży FMCG, następuje racjonalizacja zakupów – konsumenci zmniejszają ilość kupowanych produktów i rezygnują z robienia większych zapasów.

Wzrastająca świadomość konsumentów oraz trend Zero Waste również wpływają na trend związany z bardziej przemyślanymi zakupami pod względem ich ilości.

- Warto wspomnieć, że Polacy wyrzucają najwięcej jedzenia pośród wszystkich Europejczyków. Zgodnie z danymi systemu monitorowania marynowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczenia marnotrawstwa żywności PROM, w Polsce marnuje się 4,8 mln ton jedzenia rocznie. Jednocześnie Polacy kupują mniej produktów spożywczych, ale dobrej jakości. Cenimy sobie znane i lubiane marki oraz nauczyliśmy się stawiać na jakość produktów - mówi Łukasz Gajewski.

- Oznacza to, że mimo wzrostu cen, konsumenci raczej nie będą od razu masowo zastępować markowych produktów ich tańszymi i jakościowo słabszymi zamiennikami. W oczekiwaniu na rozwój sytuacji gospodarczej w kraju wartość zakupowa koszyka statystycznego Polaka może się więc zmniejszyć pod względem ilości, nie zaś jakości produktów - dodaje.

Zmiany wśród konsumentów: więcej sieciowych sklepów detalicznych

Oprócz zmian związanych z zachowaniami i oczekiwaniami konsumentów zmienia się także mapa sieci handlowych w Polsce.

- Na rynku detalicznym silnym trendem jest coraz większe usieciowienie sklepów. W ostatnim roku w Polsce zamkniętych zostało 3 tys. sklepów, głównie małych, lokalnych biznesów działających poza franczyzą. Wejście do franczyzy oznacza więc często dla sklepu detalicznego być albo nie być. Dzięki franszyzie sklep zyskuje wejście do dużej grupy zakupowej, a w konsekwencji do lepszych cen za jakie kupuje towar dla swoich klientów. Korzyścią, jaką daje ufranczyzowienie jest także dostęp do bogatszych działań marketingowych, możliwość stosowania większej ilości promocji dla konsumenta, w tym gazetek handlowych - podkreśla ekspert Target PRO.

Konieczność dostosowania strategii sprzedaży do nowych realiów

W czwartym kwartale 2022 główni producenci z sektora spożywczego nie odnotowali spadków sprzedaży. Większość z nich boryka się natomiast z produkcją nienadążającą za oczekiwaniami rynku.

Łukasz Gajewski zwraca uwagę, że w handlu producenci powinni stawiać głównie na kanał tradycyjny sprzedaży, gdzie marże są wyższe niż w dyskontach. W detalu o konsumenta nie walczy się ceną. Ważna jest jakość, różnorodność i dostępność oferty. Strategią producentów będzie więc zapewnienie detalowi najlepszej jakości produktów z portfolio producentów marek spożywczych.

