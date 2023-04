W okresie Wielkanocy z usług PKP Intercity skorzystało ponad milion pasażerów

Od 5 do 11 kwietnia z usług PKP Intercity skorzystało ponad 1,1 mln pasażerów - podała w czwartek spółka. Składami przewoźnika podróżowało średnio około 160 tys. osób dziennie. Najwięcej podróżnych spółka przewiozła we wtorek 11 kwietnia – było to 212 tys. osób.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podkreśliła spółka, obsłużenie tak dużej liczby pasażerów nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia taboru. Przewoźnik w okresie 5-11 kwietnia wzmocnił 290 pociągów dodatkowymi 435 wagonami, które kursowały na najbardziej popularnych trasach. Dodatkowe wagony pojawiły się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak np. Kołobrzeg czy Świnoujście.

Przewoźnik podkreślił, że powrót ze Świąt Wielkanocnych w Trójmieście ułatwiły dodatkowe pociągi: IC Bałtyk, który 10 i 11 kwietnia umożliwił podróże z Poznania do Gdyni, a następnie w relacji powrotnej. W tych dniach również kursował dodatkowy pociąg EIC Kaszub na trasie Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna. Uruchomione zostało także dodatkowe połączenie IC Lednica rel. Gdynia Główna - Wrocław Główny - Gdynia Główna, natomiast 10 kwietnia uruchomione zostały pociągi IC Kraszewski rel. Warszawa Wschodnia - Terespol - Warszawa Wschodnia i IC Laguna rel. Warszawa Centralna - Gdynia Główna - Warszawa Centralna.

"Kolejne święta udowodniły, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Polacy coraz chętniej korzystają z usług PKP Intercity jako alternatywy dla samochodów i samolotów, ograniczając tym samym emisję dwutlenku węgla do środowiska" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Jak podano, PKP Intercity utrzymuje wysoką frekwencję po tym, jak w 2022 roku z usług narodowego przewoźnika skorzystało 59 mln osób, przyczyniając się do najlepszego wyniku przewozowego w historii spółki. Tym samym pobity został rekord z 2019 roku, kiedy pociągami PKP Intercity podróżowało prawie 49 milionów podróżnych.

Według spółki, wyniki z pierwszego kwartału 2023 dają szansę na ustanowienie nowego rekordu. W styczniu 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało 4,64 mln pasażerów, o 57 proc. więcej niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. W lutym tego roku z usług PKP Intercity skorzystało 4,4 mln pasażerów (o 48 proc. więcej względem 2022 r.), a w marcu - 4,6 mln (o 6 proc. więcej niż w marcu 2022 r.). Łącznie spółka w pierwszym kwartale br. przewiozła ponad 13,7 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w ponad 20-letniej historii PKP Intercity - wskazano.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl