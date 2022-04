W ostatnim roku długi czynszowe wzrosły o ok. 19 mln zł, do 200 mln zł

Niemal 200 mln zł wynoszą długi osób oraz firm wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i gminnych zarządców lokali - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W ciągu ostatniego roku wzrosły o ponad 19 mln zł.

W pierwszych dwóch miesiącach tego roku przybyło 1,4 mln zł długów za nieopłacone czynsze.

Zaległości czynszowe osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynoszą prawie 200 mln zł.

Przeważnie nieregulowanie zobowiązań z finałem w rejestrze dłużników jest domeną mężczyzn, to jeśli chodzi o czynsz, częściej jest to problem kobiet.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w pierwszych dwóch miesiącach tego roku przybyło 1,4 mln zł długów za nieopłacone czynsze. W skali roku było to 19,4 mln zł, a od początku pandemii - 44,2 mln zł. Zdecydowana większość wpisów dotyczy osób fizycznych, zobowiązania firm stanowią 10 proc.

Dodano, że zaległości czynszowe osób i firm zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynoszą prawie 200 mln zł. Chodzi o długi wobec spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych zarządców lokali.

W sumie dłużników, którzy nie płacą za czynsz, w bazie BIG InfoMonitor jest 8052, w tym 7619 konsumentów. Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, zarówno liczba dłużników, jak i kwota nieopłaconych czynszów byłyby wyższe, gdyby nie spłaty osób i firm zgłoszonych do rejestru dłużników. "W ostatnich 12 miesiącach zwrócili blisko 16 mln zł" - przekazał Grzelczak.

Jak powiedziała PAP ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska, to co widać w BIG, "to tylko niewielka część czynszowych zaległości". "Skontrolowane przez GUS mieszkania mają prawie 6,3 mld zł długów, nieuregulowane płatności ma co czwarty lokal" - wskazała.

Grzelczak zwrócił uwagę, że utrzymanie lokali jest coraz droższe; przestrzegł, że czynsz to wysokie kwoty, które przy nieregularnych spłatach szybko mogą spiętrzyć się do dużych sum". Wysoka inflacja to ważny sygnał, by rozkładać zobowiązanie na raty, interesować się czy problemy są przejściowe, przypominać o płatnościach" - stwierdził Grzelczak.

Według Grzelczaka zgłaszane przez wierzycieli do BIG InfoMonitor długi czynszowe to przeciętnie 23 420 zł w przypadku osoby i 46 144 zł w przypadku firmy. Zwrócił uwagę, że z ostatniego raportu GUS "Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna 2020" wynika, że średnia zaległość zadłużonego mieszkania to 3081 zł, wobec 2,4 tys. zł cztery lata wcześniej. Dodał, że na przestrzeni czterech lat przeciętny dług czynszowy osoby fizycznej w BIG InfoMonitor wzrósł z 11,1 tys. zł do 23,4 tys. zł.

Zgodnie z danymi BIG InfoMonitor, o ile przeważnie nieregulowanie zobowiązań z finałem w rejestrze dłużników jest domeną panów, to jeśli chodzi o czynsz, częściej jest to problem kobiet (53 proc. dłużników). Najliczniejszą grupę dłużniczek stanowią panie w przedziale 45-54 lata. Z kolei rekordzistka ma 61 lat, pochodzi z Warszawy i zalega na prawie 1,8 mln zł.

Mazowsze to region, w którym średnia zaległość czynszowa osób jest najwyższa w kraju - Mazowszanie i mazowieckie firmy mają łącznie 36,5 mln zł długu. Jeśli chodzi o biznes to czynszowy rekord należy do przedsiębiorstwa z Pomorza, które ma ponad 2,7 mln zł zaległości.

