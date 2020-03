W pakiecie antykryzysowym są rozwiązania dla branży turystycznej

W pakiecie antykryzysowym mamy m.in. rozwiązanie specjalnie adresowane do branży turystycznej, która w pierwszej kolejności ucierpiała z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedziała w piątek w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W piątek w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw, składających się na rządowy pakiet antykryzysowy, mający przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym koronawirusa.



Jak zaznaczyła minister Emilewicz, w tym pakiecie są m.in. specyficzne branżowe rozwiązania dot. np. sektora szeroko związanego z kulturą.



- Dla tych, którzy dziś nie mogą z powodu zakazów i ograniczeń w ruchu prowadzić swojej działalności w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostaje fundusz, którym minister będzie mógł dysponować w sposób swobodny - wyjaśniła Jadwiga Emilewicz.



Wskazała też na "rozwiązanie specjalnie adresowane do branży turystycznej", czyli tej, która "w pierwszej kolejności ucierpiała z powodu rozprzestrzeniania się wirusa".



Jak mówiła, obecnie, kiedy impreza turystyczna, z której chcieliśmy skorzystać jest anulowana przez organizatora, możemy ubiegać się o zwrot kosztów do 14 dni od anulowania wydarzenia.



- My wydłużamy ten termin do 180 dni" - wyjaśniła.



Dodała, że takie rozwiązania zostały przyjęte w ostatnich tygodniach również w innych państwach UE.



- Dajemy możliwość odbioru tego wydarzenia nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie vouchera na poczet innego wydarzenia - powiedziała Jadwiga Emilewicz.



- Pracujemy już także nad rozwiązaniem, które dostarczy branży turystycznej szczególnego wsparcia - bonu, który będą mogli wykorzystać Polacy, sięgając zamiast po zwrot, po nowe usługi turystyczne" - zapewniła. Ma ono być zaprezentowane w najbliższych tygodniach - wskazała minister Emilewicz.