W pandemii specjalnie mnożymy przetargi i inwestycje

Nie tylko nie mamy zamiaru z rezygnować z inwestycji infrastrukturalnych, ale wręcz je poszerzamy – w czerwcu w Programie Budowy Dróg Krajowych pojawiło się dodatkowych 22 mld zł - powiedział portalowi WNP.PL w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

I dodaje, że cały czas aktualny jest Fundusz Dróg Samorządowych. 5 kwietnia tego roku premier zatwierdził listę rok 2020 –2400 zadań drogowych jest już realizowanych. A ponieważ w przetargach pojawiają się oszczędności, to do realizacji wchodzą też projekty z listy rezerwowej. Proces zresztą trwa – w połowie sierpnia wojewodowie zakończyli nabór na rok 2021.A co z wydatkami utrzymaniowymi? Za pięć lat problem może być już poważny: trzeba będzie wyłożyć 7-10 mld zł. Warto o tym myśleć już teraz, by - jak Włosi czy Hiszpanie - nie obudzić poniewczasie.Do 2025 r. chcemy zakończyć program autostradowy, a program dróg ekspresowych – w pięć lat później. W Ministerstwie Infrastruktury – uspokaja Rafał Weber – przygotowano już program utrzymaniowy, zdiagnozowano potrzeby i środki finansowe. Decyzje finansowe zapaść jeszcze nie muszą.- Musimy za to wdrożyć prawo unijne obligujące nas do dopuszczania na wszystkich drogach pojazdów z naciskiem na oś 11,5 tony, co się będzie wiązało z większą degradacją dróg i tym samym – z większymi kosztami – przypomina Rafał Weber.Zapis dyskusji panelowych EEC 2020 z udziałem wiceministra Rafała Webera - https://www.eecpoland.eu/pl/