W październiku ma ruszyć proces b. właściciela Colloseum

12 października przed Sądem Okręgowym w Katowicach ma ruszyć proces byłego właściciela Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnego Colloseum Józefa J., oskarżonego o oszustwa na kwotę 600 tys. zł.

Informację o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy przekazał w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach Jacek Krawczyk. Jak dodał sędzia, jeszcze w lipcu przed sądem odbyło się posiedzenie organizacyjne dotyczące tego procesu.

Akt oskarżenia trafił pierwotnie do Sądu Okręgowego w Gliwicach, sprawa została jednak później przekazana do sądu w Katowicach - uznano, że to ta jednostka jest właściwa do jej rozpoznania.

Były właściciel Colloseum przed kilkoma laty został prawomocnie skazany za wielomilionowe oszustwa w handlu wierzytelnościami, o kolejnych zarzutach wobec niego katowicka prokuratura poinformowała w lutym br., w kwietniu skierowała akt oskarżenia.

Wraz z J. na ławie oskarżonych zasiądzie współpracująca z nim Katarzyna L. Także ostatnie zarzuty mają związek z obrotem wierzytelnościami. Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie czterech przestępstw oszustwa, w związku z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 600 tys. zł.



Według ustaleń śledztwa, prowadząca działalność gospodarczą kobieta, zajmująca się dystrybucją sprzętu elektronicznego dla biznesu, w związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności zawarła w 2014 roku ze spółką zarządzaną przez J. i L. m.in. umowę cesji powierniczej. Wbrew postanowieniom umowy, przedstawiciele spółki zażądali od pokrzywdzonej wypłaty zaliczki w wysokości 94 tys. zł na poczet przyszłego wynagrodzenia; pieniądze miały być zwrócone w przypadku braku skutecznego dochodzenia roszczeń - informowali śledczy.



"Spółka nie podjęła jednak żadnych realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy i nie zwróciła pokrzywdzonej otrzymanej zaliczki. Jak ustalono, oskarżeni wprowadzili także pokrzywdzoną w błąd co do faktycznego celu i zasadności dokonania przelewów na kwotę 56 000 złotych" - podawała prokuratura, kiedy przesłała akt oskarżenia. Jak dodali śledczy, w kwietniu 2015 roku pokrzywdzona zawarła z tą samą spółką dwie umowy cesji wierzytelności, jednak pomimo postanowień umowy nie zostały uregulowane należności z tytułu cesji.



"Jak wynika z przeprowadzonych dowodów, już w chwili zawarcia umowy cesji spółka zarządzana przez oskarżonych nie była w stanie uregulować należności. Pokrzywdzona została wprowadzona przez Józefa J. i Katarzynę L. w błąd co do zamiaru i realnej możliwości wywiązania się z umowy i doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 454 000 złotych" - informowała przed kilkoma miesiącami rzeczniczka katowickiej prokuratury.



Józef J. i Katarzyna L. zostali zatrzymani 9 lutego br. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które według prokuratury są sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. J. został wówczas aresztowany. Wobec L. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł. Za zarzucane im przestępstwa - oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości - grozi do 10 lat więzienia.



Sprawa konsorcjum Colloseum, którego właścicielem był przed laty J., dotyczyła oszustw na kwotę 430 mln zł. Większość została wyłudzona w obrocie wierzytelnościami, a głównymi oszukanymi były należące do Skarbu Państwa firmy: Będziński Zakład Elektroenergetyczny (BZE) i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

