W październiku ruszy nowy program antysmogowy skierowany do mieszkańców Dolnego Śląska

W październiku na Dolnym Śląsku ma ruszyć pilotaż programu antysmogowego dla mieszkańców budynków wielorodzinnych - dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Na dodatkowe środki będą mogli liczyć mieszkańcy gmin graniczących z Czechami.

Program ma zostać oficjalnie zaprezentowany przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Będzie to już trzeci pilotaż programu antysmogowego dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, po województwie zachodniopomorskim i Pszczynie na Śląsku. Za program odpowiedzialny będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzki fundusz we Wrocławiu.

Z informacji, jakie uzyskała PAP, wynika, że "normalna" intensywność wsparcia dla beneficjentów w pilotażu dla Dolnego Śląska wyniesie do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, a dotacje wahać się będą od 5000 zł do 20 tys. zł - w zależności od rodzaju planowanych robót. Dla osób mniej zamożnych dotacje będą wyższe (od 10 tys. zł do 30 tys. zł) i pokryć będą mogły do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy gmin graniczących z Czechami mają otrzymać wyższe wsparcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl