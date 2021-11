W październiku sprzedano obligacje oszczędnościowe wartości 3,6 mld zł

W październiku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 mld 602 mln zł; najpopularniejszymi były te 3-miesięczne, które stanowiły 54 proc. udziału w strukturze sprzedaży - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Z danych resortu finansów wynika, że w październiku sprzedano obligacje: 3-miesięczne o wartości 1 mld 942,2 mln zł; 2-letnie (169,6 mln zł); 3-letnie (11,1 mln z); 4-letnie (1 mld 222,7 mln zł); 10-letnie (230,4 mln zł).



- W październiku sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,6 mld zł, z czego ponad połowę środków przeznaczono na zakup obligacji 3-miesięcznych. Obligacje 4- i 10-letnie, których oprocentowanie jest indeksowane do inflacji, stanowiły 40 proc. wszystkich sprzedanych instrumentów - poinformował cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.



Dodał on, że zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi utrzymuje się na wysokim poziomie, co wskazuje na dobre dopasowanie produktów do potrzeb i oczekiwań klientów.



- Od początku roku sprzedaliśmy instrumenty o wartości 36,2 mld złotych. Nabywcy doceniają zalety naszych obligacji, które w pełni gwarantują bezpieczeństwo powierzonych środków i są dobrym sposobem gromadzenia i pomnażania oszczędności - podkreślił Skuza.



Ministerstwo poinformowało też, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ nabywcy przeznaczyli 25,6 mln zł.



Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

