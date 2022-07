W piątek gaz w holenderskim hubie TTF drożeje w granicach 2,5-4,3 proc., kontrakty z dostawami w 2022 r. są wyceniane na ponad 160 euro za MWh.

Kontrakty z dostawą w sierpniu podrożały o ponad 3,5 proc. do nieco ponad 161 euro za MWh. Gaz z dostawą we wrześniu i październiku podrożał o 3 proc., do odpowiednio ponad 162 i 164 euro za MWh.

Kontrakty listopadowe poszły w górę o 4,3 proc. do prawie 167 euro za MWh, a grudniowe zdrożały o 2,5 proc. do 164 euro za MWh.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl