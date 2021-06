W piątek ma być oddany do użytku nowy most nad kanałem żeglugowym przez Mierzeję

Nowy most nad budowanym kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną zostanie oddany do użytku w piątek - poinformował PAP inwestor, Urząd Morski w Gdyni. To jeden z dwóch mostów, po których mieszkańcy i turyści będą przejeżdżać odwiedzając miejscowości od Krynicy Morskiej do Stegny.

W Nowym Świecie koło Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślaną. Kanał na skrócić obecną drogę wodną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, która wiedzie teraz przez cieśninę pilawską.

Prace trwają na całej szerokości Mierzei zarówno od strony morza, jak i od Zalewu. Wbrew obawom budowa nie utrudnia ruchu samochodowego drogą wojewódzką 501 łączącej Stegnę z Krynicą Morską. Jadący wzdłuż Mierzei mieszkańcy i turyści, którzy pojawiają się w nadmorskich miejscowościach, cały czas korzystają z drogi 501. W piątek zgodnie z zapowiedziami inwestora, jeden z dwóch mostów nad budowanym kanałem żeglugowym, Most Południowy zostanie oddany do użytku. Turyści odwiedzający miejscowości na Mierzei będą mogli po nim przejeżdżać przy okazji oglądając z bliska budowę nowej drogi wodnej.

Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji NDI/Besix przekazał szczegółowe informacje dotyczące mostu. Jak podano, to jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Jego łączna długość to ponad 60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550 - 560 ton. Ciekawostką jest, że mimo tak specyficznej konstrukcji i masy, został on wyważony co do kilogramów.

Długość mostu wraz z dylatacjami (palczaste) wynosi 61,15 m a szerokość to 17,20 m. Ma dwa przęsła. Posiada klasę obciążenia A. Ciężar konstrukcji stalowej ustroju nośnego wynosi 373 tony a ciężar przeciwwagi - 160 ton. Posadowiony został na palach prefabrykowanych.

Wśród ciekawostek są takie: że most obraca się na podporze P2 na łożysku soczewkowym, siłowniki obrotu mostu ważą 4 tony każdy. Most wyważono z uwzględnieniem wszelkich ciężarów, nawet nawierzchni na jezdniach i chodnikach. Wyważenie obyło się na podstawie specjalnej procedury, pod nadzorem specjalistycznego sprzętu, z dokładnością do kilogramów.

Docelowo nad kanałem żeglugowym będą dwa mosty obrotowe, otwierane naprzemiennie. Dzięki tym obiektom kierowcy nie będą stać w korkach, czekając, aż przez kanał żeglugowy przepłynie statek.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

