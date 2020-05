W piątek na warszawskiej giełdzie wzrosty, ale cały tydzień pod kreską

W piątek na warszawskiej GPW panowały dobre nastroje i wszystkie główne indeksy wzrosły. Mimo dobrej sesji cały tydzień WIG20 zakończył pod kreską.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,2 proc. do 1.606,50 pkt., WIG zwyżkował 1,0 proc. do 45.228,14 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.224,06 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,9 proc. do 11.739,39 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 589 mln zł, z czego 415 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję ok. 13 pkt. powyżej czwartkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend horyzontalny o kilkunastopunktowej zmienności, trwający do końca sesji.

"Ten tydzień nie zapowiadał się zbyt ciekawie za sprawą wypowiedzi przedstawicieli administracji amerykańskiej, którzy zaostrzyli narrację wobec Chin w związku z epidemią koronawirusa. Ostatnio doszło do uspokojenia w tych relacjach, stąd m. in. dlatego dzisiaj i w czwartek mieliśmy wzrosty" - powiedział analityk XTB Łukasz Stefanik.

"Ewentualna eskalacja napięć amerykańsko-chińskich jest jednak uznawana przez inwestorów za jeden z istotniejszych czynników ryzyka, który ma wpływ także na rynki akcji" - dodał.

W jego ocenie, polska giełda podchwyciła w piątek dobre nastroje inwestorów, które panowały m. in. na rynkach europejskich.

"Mimo dzisiejszej dobrej sesji cały tydzień kończymy pod kreską (-2,6 proc. - red.). WIG20 znajduje się w ok. 100 pkt. konsolidacji, ograniczonej z jednej strony oporem na poziomie ok. 1.670 pkt., a z drugiej wsparciem w okolicach 1.560 pkt." - ocenił analityk.

"Za bardziej prawdopodobny uznaję scenariusz wybicia się z tej konsolidacji dołem, czemu mogłoby sprzyjać pogorszenie koniunktury na amerykańskim rynku. WIG20 mógłby wtedy podążyć w kierunku minimów lokalnych z marca" - dodał.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały wzrosty. Najsilniej zwyżkował rosyjski RTS (+0,9 proc.).

DAX idzie w górę o 1,2 proc. o godz. 17.20, a S&P500 rośnie 1,3 proc.

12 z 15 indeksów sektorowych zwyżkowało. Kursy 16 z 20 spółek z WIG20 zyskały.

Najmocniej w WIG20 poszedł w górę PKN Orlen (+3,2 proc. do 62,82 zł). W efekcie koncern został wiceliderem polskich spółek giełdowych pod względem kapitalizacji rynkowej, wyprzedzając, zajmujący do tej pory tę pozycję, PKO BP. Na zamknięciu piątkowej sesji wartość rynkowa PKN Orlen wyniosła ok. 26,9 mld zł.

"Wzrost kursu PKN Orlen wydaje się, że ma związek z uspokojeniem sytuacji na rynku naftowej po ostatnich zawirowaniach w notowaniach kontraktów terminowych na WTI. W tym tygodniu ceny ropy rosły, co mogło wspierać spółki sektora" - ocenił Łukasz Stefanik.

Piątą sesję z rzędu spadła cena CCC (-4,7 proc. do 41,65 zł) przy obrotach ok. 43 mln zł.

Spółka poinformowała o podpisaniu z inwestorami umów objęcia wszystkich, tj. 6,85 mln akcji serii I i wszystkich 6,85 mln akcji serii J po 37 zł za sztukę. Inwestorzy mogli jednak koncentrować się na nadchodzącej 12 maja rewizji indeksu MSCI Standard, z którego akcje CCC, w opinii analityków, wypadną.

Na szerokim rynku wzrosła cena Livechatu (+4,6 proc. do 61,90 zł), czemu towarzyszyły wysokie obroty w wysokości ok. 11 mln zł. Kurs informatycznej spółki ustanowił historyczne maksimum.

W dół poszły akcje Lubawy (-13,4 proc. do 1,035 zł).

Stanisław Litwin i zależna od niego cypryjska spółka Silver Hexarion Holdings wezwały do sprzedaży 22,2 mln akcji Lubawy, oferując po 0,86 zł za walor, podał DM Banku Handlowego.

Zniżkowały akcje PKP Cargo (-1,6 proc. do 11,12 zł). Kurs szedł w dół dziesiątą sesję z rzędu.

Spółka poinformowała, że spadek masy przewiezionych przez grupę PKP Cargo towarów w kwietniu pogłębił się według szacunków do 25 proc. z 20 proc. w I kw. 2020 roku. Firma oceniła, że negatywny trend może być kontynuowany w najbliższych miesiącach.

Zdaniem analityków nie widać sygnałów, które miałyby sugerować na odbicie pracy przewozowej, a dodatkowo według nich należy spodziewać nasilenia presji na stawki przewozowe w drugim półroczu 2020.