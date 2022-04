W piątek po południu złoty się osłabiał

W piątek po godzinie 18 polska waluta osłabiała się wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Złoty najbardziej tracił do dolara, który przebił barierę 4,30 zł.

Złoty podczas popołudniowej sesji najbardziej osłabiał się do dolara. Po godzinie 18. amerykańska waluta zyskiwała ponad 0,7 proc. i przebiła poziom 4,30 zł. Rano dolar był wyceniany na 4,27 zł.

Po południu polska waluta traciła również do euro jak i franka szwajcarskiego, choć skala osłabienia była niższa niż do dolara. Euro zyskiwało 0,24 proc. i kosztowało trochę ponad 4,64 zł. Frank z kolei umacniał się o 0,17 proc. do 4,49 zł.

