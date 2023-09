W piątek ok. godz. 18.00 złoty stracił do euro, a umocnił się do amerykańskiej waluty i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało ponad 4,63 zł, dolar 4,34 zł, a frank 4,85 zł.

W piątek po południu złoty osłabił się do euro o 0,11 proc. do 4,63 zł. Dolar tracił z kolei 0,11 proc. i był wyceniany na 4,34 zł. Szwajcarska waluta traciła ok. 0,2 proc. Jeden frank kosztował 4,85 zł.

