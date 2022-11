W piątek po południu złoty zyskuje do głównych walut

Złoty w piątek po południu zyskuje do głównych walut. Do dolara 0,07 proc., do euro 0,05 proc., natomiast do franka szwajcarskiego 0,24 proc..

Złoty w piątek po południu zyskuje do dolara 0,07 proc., który kosztuje 4,51 zł, do euro 0,05 proc. Za wspólną walutę trzeba zapłacić 4,68 zł, natomiast za franka szwajcarskiego 4,76 zł, o 0,24 proc. mniej.

W piątek rano euro kosztowało ponad 4,69 zł, za dolara amerykańskiego płacono 4,51 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,78 zł.

