W piątek rano cena ropy naftowej rośnie

W piątek rano cena ropy naftowej Brent rośnie o 0,08 proc., do 100,66 dol. za baryłkę. Notowania ropy WTI zwyżkują natomiast o 0,22 proc., do 96,24 dol.

W czwartek rano natomiast notowania ropy naftowej Brent na londyńskiej giełdzie nieznacznie rosły o 1,62 proc. do 102,71 dol. za baryłkę. Drożała też ropa WTI o 1,32 proc. do 97,50 dol. za baryłkę. Po południu cena baryłki Brent spadała o ponad 2 proc., poniżej 99 dolarów. Z kolei amerykańska ropa WTI taniała o niecałe 2 proc., do niespełna 95 dolarów.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

