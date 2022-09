W piątek rano wzrósł kurs złotego

W piątek rano notowania złotego względem głównych walut idą w górę; skala umocnienia naszej waluty jest rzędu 0,1 proc. Euro kosztuje 4,85 zł, dolar 4,94 zł, a frank szwajcarski 5,06 zł.

W piątek ok. 9.30 złoty umacnia się o 0,08 proc. do euro do poziomu 4,85.

Dolar jest wyceniany na 4,94 zł po spadku o 0,12 proc. Za franka szwajcarskiego płaci się 5,06 zł, mniej o 0,16 proc.

W czwartek po południu dolara wyceniano na 4,97 zł, franka na 5,07 zł, a euro kosztowało 4,85 zł.







